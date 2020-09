Gaskraan Groningen wordt verder dichtgedraaid

De gaskraan wordt het komend jaar verder dichtgedraaid in Groningen. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens dit zogenoemde vaststellingsbesluit zal er ruim minder gas worden gewonnen dan eerder was voorzien.

Zo wordt in het komende jaar nog maximaal 8.1 miljard kuub gas gewonnen uit het Groningenveld. Dat is 1.2 miljard kuub minder dan was voorzien. Daarmee zal voor het eerst in vijftig jaar minder dan tien miljard kuub gas worden gewonnen in Groningen. In 2022 moet de gaskraan in Groningen helemaal dichtgedraaid zijn. Mochten er zich in de jaren daarop extreem strenge winters voordoen, dan blijven een aantal locaties op stand-by opereren.

Vanwege de aardbevingen en verzakkingen die door de gaswinning in Groningen ontstaan, zijn de afgelopen jaren duizenden huizen beschadigd. Eerder bleek uit onderzoek dat Groningers naast materiële schade ook met stress en psychische klachten kampen vanwege de gevolgen van de gaswinning op hun leefomgeving.