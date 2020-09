Fluwelen solo tilt ‘Nachtraven’ van ISH naar hoger niveau

Een schemerige nachtclub. Een podium met tafeltjes eromheen, kleurige lampjes en bezoekers die ontspannen aan hun drankje nippen. De dj heeft al iets rustigs opgezet, de musici, hoofdzakelijk blazers en percussionisten uit Het Balletorkest, installeren zich in hun bohemienuitdossing achter het toneeltje. De voorstelling kan beginnen.

De setting voor Nachtraven van ISH en Het Balletorkest mag dan door corona zijn ‘geïnspireerd’, maar is daarom niet minder plezierig. Per voorstelling kunnen in het Transformatorhuis 100 man worden ontvangen, wat in deze opstelling aanzienlijk gezelliger voelt dan in een voor een kwart bezette theaterzaal. En als de zes dansers van ISH eenmaal voluit gaan op de mooi samengestelde muziekcollage met jazzy composities van onder anderen Stravinsky, Milhaud en Piazzolla, voelt dat ouderwets rijk en vol.

Lees ook: Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor ISH Dance Collective

Covid-19 is, onderliggend, ook thema van de choreografie over een man die wordt geconfronteerd met een nieuwe wereld. Een wereld die tot stilstand is gekomen, waarin ieder op zijn eigen manier een weg zoekt en waar nieuwe omgangsvormen ontstaan (met natuurlijk de onvermijdelijke elleboogtik als symbool voor de anderhalvemetersamenleving). In korte nummers ontmoeten en vermijden de dansers elkaar, ze protesteren, zoeken afleiding in clownerie (een grappig nummer van Thomas Krikken, Oscar Starink en Tyrone Menig) of bezinnen zich eensgezind in een yogasessie. Choreograaf (en Prins Bernhard Cultuurfonds-laureaat) Marco Gerris put uit een eclectisch arsenaal van hiphop, breakdance, free style, Aziatisch en martial.

Lees ook: Gerris’ samoerai zijn vooral schattig

Onwaarschijnlijke poses

Fraai is het duet van danseressen Feadan McCall en Lucinda Wessels, die het gemis aan aanraking zichtbaar maken in een dans van net-niet-omhelzingen. Luttele centimeters ontbreken telkens om hun lichamen tot een echte knuffel te laten versmelten. Starink, Nederlands kampioen breakdance 2019, tilt Nachtraven echt even naar een hoger niveau. Begeleid door Jet Sprenkels op harp vouwt hij zich op kousenvoeten in complexe floor moves tot onwaarschijnlijke poses in een fluwelen solo vol verfijning. Met haar sterke, trefzekere stem biedt Noa Koch ook veel meer dan een welkome afwisseling – haar songs zijn een sfeervolle verrijking.

Alles bijeen is het idee achter Nachtraven in grote lijnen redelijk te volgen en de combinatie met de livemuziek van Het Balletorkest is perfect. Toch verlang je naar meer, want technische kwaliteiten van de dansers zijn wel uitstekend, maar hun dramatische expressiviteit schiet tekort en wordt bovendien niet gestut door een stevige dramaturgie, een hardnekkig probleem van ISH. Dat is jammer, maar gelukkig zorgt een fantastische solist als Starink voor compensatie.

Dans Nachtraven door ISH/Het Balletorkest. Gezien: 18/9, Amsterdam. Voorstellingen t/m 26/09. Inl: ishdancecollective.com, hetballetorkest.nl ●●●●●