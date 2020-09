Duitse buitenlandminister zinspeelt op sancties tegen Loekasjenko

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft maandag openlijk gezinspeeld op sancties tegen de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko. Dat deed hij volgens persbureau DPA in Brussel, waar Maas en de 26 andere EU-buitenlandministers bijeen zijn om te praten over maatregelen tegen de Wit-Russische regering.

„We moeten ons realiseren dat er de afgelopen weken geen verbetering is geweest. Het geweld dat Loekasjenko gebruikt tegen vreedzame demonstranten is onacceptabel”, zei Maas. „We moeten onszelf dus afvragen of Loekasjenko, de hoofdverantwoordelijke, niet ook zelf op de sanctielijst moet komen.”

De EU heeft volgens persbureau AP een lijst opgesteld met veertig Wit-Russen tegen wie ze maatregelen kan nemen, zoals het instellen van inreisverboden en het bevriezen van tegoeden. Loekasjenko staat daar niet tussen. Sommige EU-landen zijn bang dat het instellen van sancties tegen Loekasjenko persoonlijk de mogelijkheid zou blokkeren van een dialoog tussen de president en de EU. Ook zou Brussel daarmee direct door zijn pressiemiddelen heen zijn.

Sancties onmisbaar

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die vorige maand de omstreden presidentsverkiezingen verloor en daarna het land ontvluchtte, riep de EU-ministers maandag op „dapperder” te zijn. Tichanovskaja is ook in Brussel en had een onderhoud met enkele ministers. Volgens haar zijn sancties tegen het regime in Minsk onmisbaar voor de opstand tegen het bewind. „Ze dwingen de zogenoemde autoriteiten met ons om tafel te gaan. We hebben dit besluit van de EU echt nodig.”

Het is onrustig in Wit-Rusland sinds de verkiezingen begin augustus. Volgens de officiële cijfers won Loekasjenko ruimschoots, maar onafhankelijke waarnemers en westerse landen gaan ervan uit dat de regering op grote schaal heeft gefraudeerd met de stembusgang. De laatste weken zijn de straten van de grote steden het toneel van massale demonstraties, waarbij duizenden mensen zijn opgepakt.