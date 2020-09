De rijkste 10 procent van de wereld soupeert CO2 in rap tempo op

De uitstoot van broeikasgassen is extreem oneerlijk verdeeld. Armen dragen er met hun consumptie nauwelijks aan bij, rijken des te meer. The Carbon Inequality Era, een maandag verschenen studie van economen van het gerenommeerde Zweedse Milieu Instituut SEI, bevestigt wat we al wisten. En toch zijn de cijfers opmerkelijk.

Volgens de studie, in opdracht van ontwikkelingsorganisatie Oxfam, is de rijkste 10 procent van de wereldbevolking met zijn consumptie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle broeikasgassen. De armste helft draagt slechts 7 procent bij aan de totale uitstoot.

De cijfers zijn van toenemend belang, want het koolstofbudget dat de wereld nog rest voordat de temperatuurstijging ernstige gevolgen krijgt voor het leven op aarde, is beperkt. Daarom is ook onderzocht welk deel van het koolstofbudget door arm en rijk worden gebruikt.

Tussen 1990 en 2015, de kwarteeuw waarop de cijfers betrekking hebben, werd bijna een derde van het resterende koolstofbudget opgesoupeerd door de rijkste 10 procent. De armste helft gebruikte slechts 4 procent van dat budget. Ook de grootste groei van de emissies zit bij de hoge en middeninkomens. Als we zo doorgaan is het budget over een jaar of tien op.

In klimaatonderhandelingen wordt veel gesproken over een rechtvaardige verdeling van het resterende koolstofbudget. Arme landen hebben recht op een groter deel, omdat ze die uitstoot nodig om zich verder aan de armoede te ontworstelen. Dit is de ‘common but differentiated responsibility’ – de gedeelde maar verschillende verantwoordelijkheid van landen – die is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs: iedereen moet bijdragen, maar de één wel meer dan de ander.

Landen of individuen

Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat het klimaatakkoord gaat over landen, en niet over individuen – terwijl het wel natuurlijk heel goed zo kan zijn dat de rijkste Indiërs meer CO 2 uitstoten dan de armste Nederlanders.

Ontwikkelingseconoom Stephan Klasen van de universiteit van Göttingen concludeerde in 2017 dat stijgende inkomens in opkomende economieën als China en India de ongelijkheid in de wereld de afgelopen decennia hebben verminderd, maar juist daardoor wel hebben gezorgd voor een forse toename van de uitstoot van broeikasgassen.

Klasen komt tot de verrassende conclusie dat in arme landen met meer ongelijkheid de uitstoot per hoofd van de bevolking lager ligt dan in arme landen waar de onderlinge verschillen kleiner zijn. De armen in die landen worden volgens hem ‘uit de koolstofeconomie’ geduwd. Ze leiden noodgedwongen een bijna koolstofneutraal leven. In rijke landen is het omgekeerd, daar leidt ongelijkheid juist tot meer emissies. Het rijkere deel van de bevolking rijdt daar in een grotere auto, neemt vaker het vliegtuig en houdt er een luxueuzer consumptiepatroon op na.

Keer op keer hebben klimaatwetenschappers en economen laten zien dat het armste deel van de wereldbevolking het zwaarst zal worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering.

De kans is groot dat door de opwarming de ongelijkheid weer zal toenemen. Want het zijn juist de armere landen en in die landen het armste deel van de bevolking die geraakt zullen worden door tekorten aan water, verlies van landbouwinkomsten, en schade aan toch al kwetsbare infrastructuur. Kortom, alleen als klimaatverandering wordt voorkomen kan ongelijkheid worden aangepakt.

De uitstoot is in 25 jaar tijd gestegen, de ongelijkheid ook