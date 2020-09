De koning geeft Rutte een lesje economie

Het is bijna te gênant voor woorden. Afgelopen dinsdag zat ik door domme pech vast in de bezemkast van de Kosterskamer in de Haagse Grote Kerk. Ja, Prinsjesdag. Troonrede. Toen tot me doordrong hoe penibel m’n positie was, hoorde ik de deur opengaan. En – wham! – ook weer dicht. Alsof iemand ’m woedend in het slot smeet. Ik wilde help roepen, toen ik een stem hoorde: de koning. „Mark, dit is echt de bloody limit. Máxima en ik lopen ons het vuur uit de sloffen om je te helpen in de crisis. Ik heb zelf, in maart nog, de topman van Dräger gebeld of ze Nederland met spoed beademingsmachines konden leveren. En nu dit. Ik heb wat voorstellen gedaan voor tekstwijzigingen in de Troonrede. Maar niks is gehonoreerd. Alles voor nop.”

Lees ook: Een pijnlijke vergissing is het script voor de belangrijkste dag van het jaar.

Er viel een stilte. Toen zei een stem, sprekend die van premier Mark Rutte: „Majesteit, natuurlijk stelt het kabinet uw inzet en die van de koningin op hoge prijs. Maar de Troonrede is politiek. Kabinetsbeleid. Daar staat u boven.”

- „Er staan anders wel een paar dingen in die me enorm storen, Mark. Die gewoon… sorry hoor, gewoon fake news zijn.”

„Dan moeten we dat bespreken, majesteit, op gepaste afstand, natuurlijk. Welke zijn dat, majesteit?”

- „Kijk, deze alinea zegt dat er niet bezuinigd hoeft te worden, want er is, ik citeer, een ‘publieke spaarpot’… Help me even, welke spaarpot? Als ik wel eens op het ministerie van Financiën kom, staat daar die kist, die de schatkist symboliseert. Leeg. Sterker nog: de staatsschuld gaat met zevenmijlslaarzen omhoog. En dan vertel ik Nederland straks dat er opeens een spaarpot is? Waar dan?”

‘De staatsschuld ontploft, maar de Troonrede zegt: er is een ‘publieke spaarpot’. Waar dan?’

„Die pot is er ook niet echt, majesteit. Was dat maar waar. U moet dat figuurlijk zien. We lénen dat geld.”

- „O, dus het is een geléénd spaarvarken… Ik ben geen econoom, jij ook niet, maar een geléénde spaarpot is toch gewoon extra schuld. Wie schrijft deze teksten eigenlijk? Nu je toch over beeldspraak begint, heb ik er ook twee. Over het klimaatbeleid staat hier, ik citeer, dat er maatregelen in het vat zitten. Sorry hoor, maar mag dat anders? Wat zit er in een vat? Olie. Dan springt de tekst naar dat Groeifonds, dat de welvaart moet stimuleren. Ik citeer, de regering wil een vliegende start maken. Ik dacht even dat het Groeifonds in KLM zou beleggen. Kunnen die clichés eruit, Mark? De overheid spendeert tientallen miljarden extra, kan er niet een paar honderd euro af voor een betere tekstschrijver?”

„Zonde van de centen, majesteit. Dit is toch duidelijk?”

- „Terug naar dat Groeifonds, Mark. 20 miljard. De Raad van State is uiterst kritisch. Dat heb je gezien. Ik ben de voorzitter van de Raad. Dat is ook symbolisch, weet ik, maar ik bén het wel. Ik kan toch niet met droge ogen dat fonds aanprijzen, terwijl de Raad grote vraagtekens zet? Als ik de alinea over dat Groeifonds in de Troonrede lees, denk ik: de Raad had nog kritischer moeten zijn. Wat staat er? Via de ministeries gaat er weer geld naar spoor en wegen, net als in dat vorige fonds, dat FES. Leve de ambtelijke grabbelton. We hebben daar in ons advies zó voor gewaarschuwd. Het kabinet schrijft dat er is geleerd van het FES, maar nu doen jullie het net zo. De minister van Financiën schrijft zelfs dat de verleiding er altijd zal zijn om met het Groeifonds investeringen te doen die niet bijdragen aan de doelstellingen, maar dat een stevige positie van een onafhankelijke commissie dat, ik citeer, kán beperken. Let op dat woordje. Kán. Met je vliegende start passeer je die commissie die de investeringen beoordeelt. Wennink. Sijbesma. Constantijn. Ze zijn nog niet eens begonnen. Of zitten ze er ook symbolisch?”

„We moeten nu wel gaan, majesteit. Tijd dringt.”

- „Ik heb het gezegd, Mark. De Kamervragen zijn voor jou. Of een of andere columnist begint erover.”

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 september 2020