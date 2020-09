De kindersnotneus is niet de grootste bron van zorg

Kinderen tot twaalf jaar met een snotneus, niesbuien of een zere keel mogen weer gewoon naar school en naar de kinderopvang. Ze hoeven zich ook niet te laten testen, besloot het kabinet op 19 september. Met de maatregel hoopt het kabinet de druk op de overbelaste teststraten te verlichten, en te voorkomen dat veel kinderen langdurig school en contact met vrienden moeten missen. Dat kinderen met klachten zich niet hoeven te laten testen is een tijdelijke uitzondering, benadrukt het RIVM op zijn website.

Is dit besluit niet gevaarlijk? Dat lijkt mee te vallen: relatief weinig verkoudheden worden op dit moment veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, snotneuzen zijn sowieso niet het meest voorkomende symptoom van Covid-19 en kinderen lijken ook nog eens minder besmettelijk dan volwassenen.

Koortsig

Voor basisschoolkinderen waren de coronamaatregelen al sinds 11 mei soepeler: ze mochten toen als ze geen klachten hadden naar school, en hoefden ook geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Het was de eerste stap die de regering nam bij het terugdraaien van de landelijke lockdown die op 13 maart van kracht werd.

Nu mag een kind dus zelfs met verkoudheidsklachten naar school. Thuisblijven hoeft alleen als iemand in zijn naaste omgeving bewezen Covid-19 heeft, of koortsig en benauwd is, óf als het kind zelf koorts heeft, of hoest of benauwd is. En zelfs met die klachten hoeven kinderen zich niet meer te laten testen op het coronavirus. Als de covid-achtige klachten 24 uur weg zijn, mogen ze weer naar school. Alleen als een kind ernstig ziek is, of als iemand in het huishouden positief is getest, moet het ook getest worden.

De nieuwe maatregel zorgt voor ongerustheid onder leraren. Want hoe groot is de kans dat een niezend kind met een snottebel het coronavirus bij zich draagt? En hoe besmettelijk is zo’n verkouden kind als het onverhoopt toch corona is?

Om te beginnen is een snotneus niet het meest voorkomende symptoom van Covid-19 bij kinderen, volgens het Europese CDC. Koorts en hoesten komen verreweg het meeste voor, bij ruim de helft tot tweederde van de kinderen met Covid-19, wijst een tiental studies in verschillende landen uit. Hoofdpijn, verkoudheid en darmklachten werden minder vaak gemeld.

Andere verkoudheidsvirussen

„De kans dat een kind op dit moment verkouden is door Covid-19 is nog altijd heel klein”, zegt Louis Bont, hoogleraar en kinderarts gespecialiseerd in luchtweginfecties in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. „Afhankelijk van het seizoen waren er allerlei luchtwegvirussen rond. Nu is dat het rhinovirus, en de komende maanden komen daar in golven allerlei andere virussen bij, eerst het RS-virus, dan influenza en andere verkoudheidsvirussen.”

Uit de wekelijkse steekproef onder mensen met griep- of luchtwegklachten bij veertig huisartspeilstations van het NIVEL blijkt ook dat op dit moment vooral het rhinovirus voor die klachten zorgt. Bij de laatste peiling, in de week van 7 september, werd bij 1 van de 19 ingestuurde monsters het coronavirus gevonden (SARS-CoV-2) – voor het eerst sinds begin juni weer. Bij 6 van 17 afgenomen monsters werd rhinovirus gevonden.

Daarnaast is de kans dat je geïnfecteerd wordt door een kind met een milde corona-infectie bescheiden”, zegt Bont. „Een kind dat niet hoest, verspreidt ook niet veel hoestdruppels. Bovendien zijn er aanwijzingen dat kinderen minder besmettelijk zijn doordat ze minder virus bij zich dragen dan volwassenen. ” Daarover is nog wel discussie onder wetenschappers; een recent Amerikaans onderzoek vond juist dat kinderen evenveel virus bij zich konden dragen als volwassenen.

Volstrekt onmogelijk

Ook binnen de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde voerden vijfhonderd kinderartsen een paar weken geleden tijdens een webinar de discussie over de vraag hoe besmettelijk een kind met Covid-19 mogelijk zou kunnen zijn, en of ieder ziek kind dat het ziekenhuis binnenkomt getest moet worden, zegt Bont. „We hebben besproken dat we alleen kinderen met luchtwegklachten testen, hoewel niet alle kinderen met Covid die klachten hebben.” De testcapaciteit is een duidelijk probleem, zegt hij. „Het is op dit moment volstrekt onmogelijk om ieder kind te testen.” Hij staat daarom achter het besluit van het kabinet. „Het is belangrijk dat kinderen op school kunnen zijn.”