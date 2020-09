Canadese comedyserie Schitt’s Creek grote winnaar bij virtuele Emmy Awards

Bij de vanwege de coronapandemie virtueel gehouden uitreiking van de Emmy Awards was de Canadese sitcom Schitt’s Creek de grote winnaar, door alle zeven prijzen in de categorie comedy in de wacht te slepen. Succession won de Emmy voor beste dramaserie

De 72ste uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen vonden plaats zonder rode loper en zonder een met televisiesterren gevulde zaal. Jimmy Kimmel presenteerde de show vanuit het lege Staples Center in Los Angeles en had liveverbindingen met alle genomineerderden. Die waren van hoge kwaliteit, waardoor de uitreiking ondanks alle noodgedwongen aanpassingen verrassend soepel verliep. „Niemand gaat naar huis als loser, want iedereen is al thuis”, grapte Kimmel aan het begin van de show.

Het door vader en zoon Eugene en Daniel Levy geschreven Schitt’s Creek won onder meer de Emmy’s voor beste comedyserie, beste comedy-actrice (Catharine O’Hara) en beste comedy-acteur (Eugene Levyn). De serie beleefde afgelopen jaar zijn zesde en laatste seizoen en draait om een rijke familie die na het verliezen van hun vermogen noodgedwongen in een motel moet gaan wonen.

„Onze show draait in de kern om de rol van liefde en acceptatie bij grote veranderingen en dat is iets dat we nu meer dan ooit nodig hebben”, zei acteur en medeschrijver van de serie Daniel Levy via groot videoscherm tegen presentator Jimmy Kimmel bij het in ontvangst nemen van de prijs voor beste comedyserie.

Ook Succession en Watchmen volop in de prijzen

De Emmy in de prestigieuze categorie beste dramaserie ging naar Succession, een serie die draait om een familie die eigenaar is van een wereldwijd mediaconglomeraat. Hoofdrolspeler Jeremy Strong, schrijver Jesse Armstrong en regisseur Andrij Parekh vielen persoonlijk in de prijzen voor hun bijdrage aan Succession.

De HBO-serie Watchmen sleepte vier Emmy’s in de wacht, waaronder de prijs voor beste miniserie. De op een striproman gebaseerde serie keert zich tegen racisme en speelt zich af in een alternatieve hedendaagse realiteit waarin gemaskerde superhelden en burgerwachten proberen een revolutie te veroorzaken. Regina King won de prijs voor beste actrice in een miniserie voor haar rol in Watchmen en bracht een eerbetoon aan de dit weekend overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg en riep iedereen op zich te registreren voor de aankomende presidentsverkiezingen.

Verder won de komische dramaserie The Marvelous Mrs. Maisel vier minder belangrijke Emmy’s, pakte de 24-jarige Zendaya als jongste ooit de prijs voor beste actrice in een dramaserie voor haar rol in Euphoria en Mark Ruffalo die voor beste acteur in een miniserie voor zijn acteerwerk in I Know This Much Is True.

De liefst negen keer genomineerde Netflix-serie Ozark greep naast de belangrijkste prijzen, maar Ozark-actrice Julia Garner kreeg nog wel voor het tweede jaar op rij de Emmy voor beste bijrol in een dramaserie.

Naast het uitreiken van de prijzen viel ook een verrassingsoptreden van de drie Friends-sterren Jennifer Aniston, Courtney Cox en Lisa Kudrow erg in de smaak bij de volgers van de Emmy Awards op sociale media.