Aan de beurstijden wordt (nog) niet getornd

Een uurtje later beginnen en een half uurtje eerder naar huis. Dat klinkt misschien veel mensen als muziek in de oren, maar als het gaat om verkorting van de handelsdag op de beurs, is dit jaar discussie ontstaan tussen twee kampen.

Het ene kamp is voorstander van het verkorten van de beursdag. Mensen in dat kamp zien maar wat graag de openingstijden op Beursplein 5 – nu van negen uur ’s ochtends tot half zes ’s middags – met anderhalf uur verkort worden. Dat levert een kortere en efficiëntere handelsdag op, redeneren zij. Ook zou het de werkdruk in de beurswereld doen afnemen, met minder stress en overwerkexcessen, en diversiteit bevorderen in deze mannenwereld van oudsher.

Het andere kamp voelt hiervoor maar weinig. Want de wereldhandel slaapt immers nooit. Waarom zou je dan als Europese beurs je concurrentiepositie laten verslechteren? De mensen in dit kamp zijn daarbij sceptisch of korter handelen tot meer efficiëntie leidt. Zij menen dat het voor beleggers juist moeilijker wordt hun slag te slaan. En diversiteit, dat is een plicht voor de werkgever.

Overlappende uren

De discussie is niet nieuw. Begin 2002 werd vanuit Londen gepleit de Europese handelsdag een uur in te korten. Ook dit keer komt de lobby uit Britse hoek. De AFME, de belangenorganisatie van de financiële sector in Europa, en de Britse branchevereniging voor fondsbeheerders The Investment Association gooiden het balletje eind januari samen nog eens op.

Maar echt gehapt wordt er niet. Volgens Edward Monrad, hoofd marktstructuur van effectenhuis Optiver, zou een beperking van markturen nadelig zijn voor de Europese kapitaalmarkten. Nu overlappen de Europese tijden namelijk met de kantooruren in Azië en Amerika. „Een uniek geografisch voordeel”, zegt Monrad. „In plaats van minder handelsuren zou Europa van dit voordeel moeten profiteren door de markturen uit te breiden.” Dat laatste levert volgens hem hier ook meer handel op.

Europa heeft met 8,5 uur de langste handelsdag ter wereld. Dat doen ze anders in New York (6,5 uur), Hongkong (7 uur) en Tokio (6 uur). In Azië ligt de handel tijdens de lunch nota bene een uur stil.

„Meer tijd betekent niet dat er meer handel komt”, zegt beursanalist Corné van Zeijl van Actiam. Overlap met internationale beurzen is er vaak evenmin, stelt hij, gezien de verschillen in feest- en vakantiedagen. „Je kunt je afvragen wat dan de toevoegde waarde is van lange handelsdagen. Zeker met de ontwikkeling van indexfondsen zie je dat er steeds meer op het slot van de dag gehandeld wordt. En dat weten gewone handelaren ook.”

Euronext, eigenaar van de effectenbeurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs, hield deze zomer een consultatie. „Op basis hiervan zien wij dat er geen consensus is binnen de markt om de huidige handelstijden aan te passen”, zegt topvrouw Simone Huis in ’t Veld van Euronext Amsterdam. „Om die reden houden wij – net als de andere belangrijkste beurzen in Europa – de huidige handelstijden aan.”

Zij vraagt zich af of aanpassing van de beurstijden de onderliggende problemen oplost. „Het antwoord zal eerder liggen in een flexibele manier van werken. De pandemie heeft ons in die zin ingehaald.”

De AFM laat weten de discussie op de voet te volgen. De toezichthouder benadrukt vooral het belang van integer handelsgedrag, en stelt dat het aan de sector zelf is te bepalen hoe lang die de handel open wil hebben.

Maar aangezien die voorlopig geen consensus bereikt over andere beurstijden, luidt de gong ook vandaag gewoon weer klokslag negen uur.

