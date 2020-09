Wit-Russen trotseren politie en protesteren opnieuw, ruim 100 arrestaties

Meer dan honderdduizend Wit-Russen togen zondag opnieuw naar de straten van Minsk en andere steden om het aftreden van president Alexandr Loekasjenko te eisen. Dit leidde tot vele arrestaties maar hoeveel mensen er precies werden meegenomen is onduidelijk. Het lokale medium Tut.by heeft het over meer dan 110 arrestanten, terwijl een lokale mensenrechtenorganisatie spreekt van ruim 230.

Eerder op zondag heeft een groep hackers de privégegevens van ruim tweeduizend Wit-Russische politieagenten openbaar gemaakt. Dat in protest tegen het strenge politieoptreden tegen vreedzame demonstranten de afgelopen weken. Zaterdag werden ook al honderden mensen opgepakt.

In een kilometerslange colonne trokken de demonstranten met wit-rood-witte vlaggen door de straten. Oproerpolitie in bivakmutsen of helmen wachtten hen op in het centrum van Minsk. De demonstranten zijn ervan overtuigd dat president Loekasjenko de verkiezingen vervalst heeft en dat oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja de eigenlijke winnaar is. Bij de verkiezingen waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig en EU-leiders erkennen de verkiezingsuitslag ook niet.