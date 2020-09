Trump steunt voorstel om TikTok in VS te houden

President Donald Trump heeft zijn fiat gegeven aan een voorgestelde deal waarbij de Amerikaanse activiteiten van de populaire Chinese socialemedia-app TikTok onder Amerikaans beheer komen. Daarmee moet worden toegestaan dat TikTok actief kan blijven in de Verenigde Staten. Dat melden internationale persbureaus.

Een verbod op de verspreiding van TikTok via de appstores van Apple en Google, dat deze zondagavond zou ingaan, is met het oog op dat nieuws een week uitgesteld, liet het Amerikaanse ministerie van Handel zaterdag weten. Dat gebeurde op bevel van Trump en „in het licht van recente positieve ontwikkelingen”, aldus het ministerie.

Trump sprak zijn „zegen” voor de deal tussen het Chinese ByteDance, eigenaar van TikTok, en het Amerikaanse techbedrijf Oracle en de winkelketen Walmart eerder op de dag uit in Washington. De partners zijn van plan een nieuw bedrijf op te richten voor de Amerikaanse activiteiten, onder de naam TikTok Global. Het uitstel van het downloadverbod moet de bedrijven de kans geven om de deal verder uit te werken.

Trump had in augustus gedreigd TikTok app in de VS te verbieden, uit vrees voor te nauwe banden van ByteDance met de Chinese regering. Daardoor zouden volgens de regering-Trump gegevens van Amerikaanse gebruikers in handen van de Chinese overheid kunnen komen.

Oracle verantwoordelijk voor beveiliging

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën wordt Oracle in de nieuwe constructie „verantwoordelijk voor cruciale technologie en beveiligingsverantwoordelijkheden om alle gegevens van Amerikaanse gebruikers te beschermen.” Het nieuwe bedrijf wordt mogelijk in Texas gevestigd en zal volgens Trump 25.000 banen scheppen.

Amerikaanse aandeelhouders moeten volgens een bron van Reuters 53 procent van TikTok Global in handen krijgen. Chinese investeerders zouden volgens het plan, dat nog definitieve goedkeuring moet krijgen van de Amerikaanse autoriteiten, 36 procent bezitten. Volgens Trump zal het nieuwe bedrijf „volledig worden beheerst door Oracle en Walmart”.

TikTok zei „verheugd” te zijn „dat het voorstel van TikTok, Oracle en Walmart de veiligheidszorgen van de Amerikaanse regering oplost en vragen wegneemt over de toekomst van TikTok in de VS.” TikTok heeft in de Verenigde Staten ongeveer 100 miljoen gebruikers.