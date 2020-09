Trump belooft snel vrouw voor te dragen voor Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag toegezegd komende week een vrouw voor te dragen voor de zetel aan het Amerikaanse Hooggerechtshof die is vrijgekomen door het overlijden van hoge rechter Ruth Bader Ginsburg op vrijdag. Dat meldt AP.

„Ik zal volgende week een kandidaat voordragen, het zal een vrouw zijn”, zei Trump tijdens een verkiezingsrally in Fayetteville, North Carolina. Eerder op de dag noemde hij de federale beroepsrechters Amy Coney Barrett en Barbara Lagoa als mogelijke kandidaten.

De dood van Ginsburg geeft Trump de kans om voor de derde keer tijdens zijn presidentschap een hoge rechter voor te dragen voor een benoeming voor het leven - en de conservatieve meerderheid aan het Hof uit te breiden tot zes tegen drie. Daarmee zou het Hof het recht op abortus, dat in de VS sinds 1973 is vastgelegd in het oordeel Roe v. Wade, kunnen terugdraaien - een heilige doelstelling voor conservatieven.

De 48-jarige Barrett, een rechter bij het federale hof van beroep in Chicago, stond ook in 2018 op de shortlist van Trump, toen hij Brett Kavanaugh voordroeg. Als streng katholieke moeder van zeven kinderen en fel tegenstander van abortus is zij een favoriet van evangelische christenen die Trump vooral steunen om zijn benoemingen van conservatieve rechters. De 52-jarige Lagoa is een rechter bij het federale hof van beroep in Atlanta.

Weerstand tegen snelle benoeming

Democraten zijn fel tegen een snelle benoeming en menen dat het besluit over de opvolging van Ginsburg, een prominente voorvechter van vrouwenrechten, moet worden overgelaten aan de winnaar van de presidentsverkiezingen van 3 november.

Ze wijzen erop dat Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, in 2016 maandenlang weigerde de benoeming van een opperrechter door toenmalig president Barack Obama in behandeling te nemen, met het argument dat dat moest wachten tot na het oordeel van de kiezers bij de presidentsverkiezingen van dat jaar. McConnell heeft nu, met een veel kortere tijd tot de verkiezingen, juist een spoedige stemming beloofd.

Hoewel de Republikeinen, met een meerderheid van 53 tegen 47 in de Senaat, het vermogen hebben om de benoeming van een rechter nog dit jaar goed te keuren, staat niet vast dat alle Republikeinse senatoren zonder meer akkoord zullen gaan met een haastige, polariserende voordracht. Enkelen, onder wie senator Lisa Murkowski uit Alaska, vinden het raadzaam om met de benoeming te wachten tot na de verkiezingen.

De Republikeinse senator Susan Collins, die zelf haar herverkiezing op 3 november niet zeker is, liet zaterdag in een verklaring weten dat de benoeming van een nieuwe opperrechter wat haar betreft toekomt aan de winnaar van de presidentsverkiezingen.

Het is echter onduidelijk of er vier Republikeinse senatoren zijn die mogelijk hun steun onthouden, het aantal dat nodig zou zijn om een benoeming te blokkeren. Het nieuwe Congres dat op 3 november wordt gekozen komt vanaf 3 januari bijeen; mogelijk verliezen de Republikeinen dan hun meerderheid in de Senaat. Tot die tijd behoudt de Senaat in principe zijn huidige samenstelling.