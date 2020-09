Steun voor kijkers in quarantaine

Amerikanen die op zondagavond 15 maart inschakelden voor een nieuwe Last Week Tonight, zullen verbaasd hebben gekeken. „Dit is bizar, toch?”, zo begon presentator John Oliver zijn wekelijkse late-night show, zittend aan zijn desk maar rondkijkend in een witte, lege ruimte. Het programma kon door het coronavirus niet meer worden opgenomen in het CBS Broadcast Center, publiek was bovendien niet meer welkom. Oliver moest, net als zijn collega’s van andere late-night shows, creatief zijn om het programma te kunnen blijven maken.

Dit weekend begon televisiemaker Arjen Lubach aan zijn laatste seizoen Zondag met Lubach. Hoe kwamen zijn Amerikaanse voorbeelden de afgelopen corona-maanden door?

Behalve het kale decor en het afwezige publiek veranderde er bij Last Week Tonight weinig. Nog steeds hield Oliver in zijn als journalistiek verpakte satire vurige, rond de twintig minuten durende betogen, al ging het nu over de problematiek in China, de Amerikaanse politie en de aanpak van de coronacrisis.

Voor de dagelijkse late-night shows zijn de veranderingen echter ingrijpender. Vanuit hun huiskamers presenteerden Jimmy Kimmel, Trevor Noah, Stephen Colbert en andere talkshow-hosts uitgeklede varianten van hun shows, waarin ze met videoverbindingen met hun gasten spraken. Aan de producers de taak om de shows ondanks alle beperkingen grappig en relevant te houden.

De grootste veranderingen zaten hem dan ook niet zozeer in de vorm, maar vooral in de inhoud van de shows. De presentatoren ontwikkelden zich meer en meer als steun voor de Amerikanen in quarantaine, door serieuze gesprekken aan te gaan over het verplichte thuisblijven, mentale gezondheidsklachten en de toenemende werkloosheid. „Het publiek snakt in deze tijd naar inhoudelijke, diepgaande gesprekken”, zei Jen Flanz, producer van The Daily Show with Trevor Noah, in Variety.

Wat bleek: juist de sobere, eenvoudige settings brachten ruimte voor meer diepgang. De presentatoren maakten daar uitvoerig gebruik van, door zich nog openlijker uit te spreken over politieke kwesties. Die trend was met het presidentschap van Trump al ingezet, maar kwam de afgelopen maanden in een versnelling.

De tijd dat late-night shows vooral entertainment zijn, lijkt voorbij. De talkshow-hosts laten zich van hun progressieve, democratische kant zien. Om een positie in te nemen in het gepolariseerde Amerikaanse medialandschap, maar ook om een politiek kompas te zijn voor hun publiek. Zowel Kimmel als Noah spraken tijdens de quarantaine in hun show met Joe Biden. Colbert had in zijn thuisvariant van The Late Show zelfs vijftig minuten over voor een interview met de democratische presidentskandidaat.

Door de zorgen over de pandemie gingen presentatoren bovendien veel in gesprek met economen, wetenschappers en journalisten. Vooral Noah nam die taak serieus, door met econoom Thomas Piketty, de Zweedse viroloog Anders Tegnell en Bill Gates te praten over oplossingen voor de crisis. Ook leidde hij na de dood van George Floyd een panel over hervormingen binnen de Amerikaanse politie. Amerikanen wegwijs maken in een tijd dat de president zijn eigen diensten tegenspreekt, lijkt het devies.

De openlijke kritiek op Trump werd in de shows groter. Dat was vooral voor Kimmel, die zich eerder politiek op de vlakte hield, nieuw. In zijn ‘quarantaine-monologen’ ging hij in op onwaarheden over Covid-19 die Trump in zijn tweets de wereld in slingerde.

De shows werden op Youtube beter bekeken dan ooit. Niet verrassend, aangezien een groot deel van de doelgroep (18-49 jaar) daar te vinden is. Vooralsnog hebben de zenders geen plannen om terug te keren naar het oude format, voor de populariteit van de shows is dat ook niet noodzakelijk.

Zondag begon het laatste seizoen van Zondag met Lubach . Ondanks verschillende kijkcijferrecords tijdens het vorige seizoen, besloot Arjen Lubach na dit jaar te stoppen met het programma, dat is geïnspireerd op Amerikaanse shows als Last Week Tonight en The Late Night Show. Daarmee komt er na meer dan honderd afleveringen een einde aan het programma dat in 2014 voor het eerst op NPO 3 werd uitgezonden.