Sopraan Hannah Morrison betovert zielen op Musica Sacra

‘Ita factum est”, zo is het. Het Gregoriaans galmt door het middenschip van de Sint Servaas Basiliek in Maastricht, de stad die afgelopen weekend in het teken stond van het festival Musica Sacra. Aanvaarding en berusting vormden de rode draad die vier dagen lang zo’n veertig voorstellingen, concerten, lezingen, films, en exposities verbond.

De publiekbeperkingen door corona brachten het festival ertoe om de opening over drie locaties te verdelen. In de imposante Sint Servaas Basiliek zongen de twee lokale koren Schola Maastricht en Lingua e Musica Gregoriaanse hymnes, het Onze Vader volgens Stravinsky, maar indruk maakte vooral het ‘nieuwste’ stuk, het Totus Tuus, dat de Pool Górecki ruim dertig jaar geleden schreef ter gelegenheid van het Paus-bezoek aan zijn land.

Vanuit een verstolen hoek in de kerk kreeg deze lofzang voor Maria vleugels, waar het Gregoriaanse programma misschien iets te omvangrijk en ambitieus was, met de geschiedenissen over de offers van Abraham en Jephta, Jesaja’s scherpe tong, Jobs beproeving, Simeons ‘doodswens’, Maria’s onbevlekte ontvangenis, het lijden van Jezus, en de liefde voor hem van zijn apostels Stefanus en Petrus.

De immense leegten in de basiliek leken een zwart gat waarin het bezwerende mysterie verdween

Aan substantie ontbrak het niet, maar de immense leegten in de basiliek leken een zwart gat waarin het bezwerende mysterie - de hypnose die het Gregoriaans kan opwekken - verdween. Dat voelde diametraal anders in de veel kleinere en donkere Onze Lieve Vrouwen Basiliek, met een prachtige ode aan de Engelse renaissancecomponist Thomas Tomkins door de vijf gambastrijkers van het Hathor Consort en de vijf zangers van het Pluto Ensemble. „Betover mijn ziel met verwondering en verlangen”, zong sopraan Hannah Morrison. En dat was precies wat er gebeurde. Meer nog dan over aanvaarding en berusting ging het hier om compassie. Het licht stond vooral op het vaak verklankte Uit de diepte roep ik u (Psalm 130). En gedachten aan de cancel-cultuur kwamen op bij de woorden „als U de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand”.

Aanvaarding en berusting zijn wel het hart van Gustav Mahlers Das Lied von der Erde, waarvan het Belgische Oxalys met mezzo Christianne Stotijn en de tenor Mati Turi de kamermuziek-bewerking van Arnold Schönberg liet horen. Over de schoonheid van jeugd en liefde, de eeuwige kringloop van de natuur, over de man die de dood opstandig tegemoet treedt, de vrouw die zich ermee verzoent. De vertolking miste de magie die Het Collectief een week eerder in Amsterdam opriep in de Reinbert de Leeuw-versie. Oxalys ontbeerde de evenwicht brengende handen van een dirigent, Turi de bijtende spot en Stotijn het tedere gebaar. Het ontbrak aan een zielservaring.

Klassiek Musica Sacra: Schola Maastricht, Lingue e Musica, Pluto Ensemble, Hathor Consort & Oxalys. Gehoord: 18/9, Maastricht. Inl: musicasacramaastricht.nl ●●●●●