Slotrit voor Sam Bennett, Tadej Pogacar winnaar van de Tour de France

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de eindzege in de Tour de France binnen. De renner van UAE Team Emirates bereikte zondag zonder problemen de finish van de 21e etappe in Parijs, waar de dagzege ging naar de Ier Sam Bennett.

Pogacar stelde zijn winst zaterdag veilig, door in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles veruit de snelste tijd te rijden. Hij loste daarmee Primoz Roglic af als klassementsleider. De Sloveen van Jumbo-Visma droeg een kleine twee weken de gele trui, maar moest zich gewonnen geven tegen zijn jonge landgenoot. Pogacar won ook het berg- en het jongerenklassement. De Australiër Richie Porte sloot de Tour af als derde.

De groene trui voor de beste sprinter was voor Bennett, de renner van Deceuninck-Quickstep die op de Champs-Élysées de Deense wereldkampioen Mads Pedersen en de Slowaak Peter Sagan aftroefde. Tom Dumoulin was de beste Nederlander in het eindklassement. Als helper van Roglic eindigde hij op de zevende plaats.

De slotetappe stelde zoals verwacht lange tijd niet veel voor. Het peloton reed op een sukkeldrafje naar Parijs, waar het tempo er op de plaatselijke omlopen pas inkwam. Bij de eerste serieuze aanval waren zeven renners betrokken, onder wie de Pool Michal Kwiatkowski, die de Tour eerder met een ritzege enigszins had gered voor Ineos. Het Britse team domineerde jaren de Tour, maar zag dit jaar een tegenvallende kopman Egan Bernal uitvallen.

Een nieuw viertal op kop hield het langer vol, maar ook het groepje met de Belg Greg Van Avermaet en de Duitser Maximilian Schachmann kreeg niet de ruimte van met name de ploegen Deceuninck-Quickstep en Sunweb. Toch werden de vluchters pas op zo’n 4 kilometer voor de finish ingelopen, nu met name door het kopwerk van Jumbo-Visma. Wout van Aert, eerder winnaar van twee ritten, kon het werk van zijn ploeggenoten niet afmaken. De Belg werd zesde.

