Rechtbank VS blokkeert verbod op WeChat

Een Amerikaanse rechter heeft zondag het verbod op WeChat in de Verenigde Staten voorlopig geblokkeerd. Dat schrijft persbureau Reuters. De populaire app zou vanaf zondag uit de Apple App Store en Google Play Store verwijderd worden op last van het Ministerie van Handel. Volgens het ministerie vormt de app een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat de Chinese eigenaren data over Amerikaanse gebruikers zouden verzamelen.

De zaak was aangespannen door een groep WeChat gebruikers in de VS, die stelden dat ze afhankelijk zijn van WeChat voor hun communicatie met vrienden en familie in China, waar veel westerse apps verboden zijn. Volgens de rechter in Californië zou met het verbod de vrijheid van meningsuiting te veel worden ingeperkt. Door een voorlopige voorziening uit te vaardigen is het verbod uitgesteld, maar niet definitief van de baan.

Het verbod zou naast WeChat ook voor de app TikTok gelden. Op zaterdag werd dat verbod al uitgesteld, nadat president Trump zijn fiat had gegeven voor het onder Amerikaans beheer brengen van het Chinese bedrijf ByteDance, dat eigenaar is van TikTok. ByteDance wil samen met het Amerikaanse techbedrijf Oracle en de winkelketen Walmart een nieuw bedrijf gaan oprichten, gericht op de Amerikaanse markt. De deal wordt de komende week nog verder uitgewerkt.