‘ING in Polen faciliteerde miljardentransacties uit Russisch witwasnetwerk’

De Poolse tak van ING heeft de afgelopen tien jaar voor honderden miljoenen euro’s aan transacties uitgevoerd voor twee Nederlandse bedrijven die crimineel geld wegsluisden uit Rusland. Dat blijkt uit geheime documenten van de Amerikaanse financiële inlichtingendienst FinCEN, die via het internationale journalistencollectief ICIJ zijn gedeeld met onder meer Investico en dagblad Trouw.

De betrokken bedrijven, Schildershoven Finance BV en Tristane Capital BV, maakten volgens de documenten deel uit van een zogeheten ‘spiegelnetwerk’, waardoor honderden miljoenen dollars zwart geld zouden zijn witgewassen. Zo zou Schildershoven zeker 600 miljoen dollar (ruim 500 miljoen euro) via ING Bank Slaski, zoals de bank daar heet, hebben overgemaakt aan twee anonieme bedrijven in Cyprus, die in handen zouden zijn van een tussenpersoon die werkte voor Oekraïense oligarchen zoals Ihor Kolomojsky, wiens privéleger vocht in Oost-Oekraïne tegen de pro-Russische separatisten.

Een deel van het geld uit het witwasnetwerk waar de twee Nederlandse bedrijven toebehoorden, zou mogelijk zijn gebruikt om criminele groeperingen financieren. Uit de documenten blijkt dat er 50 miljoen dollar (42 miljoen euro) naar een netwerk ging dat geld witwaste voor onder meer Hezbollah en Mexicaanse en Colombiaanse bendes.

Eerder werd al bekend dat de Deutsche Bank en Danske Bank betrokken waren bij het Russische witwasnetwerk. De Deutsche Bank kreeg hier in 2017 een boete van ruim vijfhonderd miljoen euro voor. Beide banken waren in de jaren daarvoor al gestopt met werken met bedrijven die betrokken waren bij dat spiegelnetwerk. Bij de ING, waarvan tot deze zondag niet bekend was dat de bank betrokken was bij het witwasschandaal, konden de bedrijven echter nog jarenlang terecht. Zo zou Schildershoven tot 2018 bij ING Polen hebben gezeten, en zou Tristane vorige maand nog een actieve bankrekening bij de Nederlandse bank hebben gehad.

Dit bericht wordt aangevuld.