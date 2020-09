In nachtkroeg De Zondebok voelen ze zich slachtoffer van falend beleid

„Vertel me eens: kan het coronavirus klokkijken”, vraagt Ben Sturrock – een stevige Schot met getatoeëerde armen. „Komt het net als een vampier pas vanaf een bepaalde tijd naar buiten?” Sturrock drinkt samen met twee collega’s speciaalbiertjes op een terras in de Rotterdamse uitgaanstraat Witte de With.

De drie werken op zee en weten dat ze hier voor de laatste keer zitten. De laatste keer op dit tijdstip. Het is namelijk zaterdagnacht om 1:05 uur en voortaan moet de horeca dan gesloten zijn. Omdat het aantal geregistreerde besmettingen snel oploopt, kondigden premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid, CDA) vrijdagavond namelijk nieuwe, regionale coronamaatregelen aan. De cafés in zes veiligheidsregio’s – nagenoeg de hele Randstad – moeten vanaf zondagavond voortaan om 1 uur ’s nachts dicht. Vanaf 24 uur moet het licht aan en mogen geen nieuwe bezoekers meer binnen.

Terwijl hij de noodzaak van de maatregel toelichtte noemde de premier de horeca gezellig. Hij had het over mensen „met een glaasje op” die vanwege de luidde muziek in elkaars oor schreeuwen, dicht bij elkaar staan en soms tegen elkaar op botsen. De besmettingen terug te voeren naar horecabezoek zijn de afgelopen weken verdrievoudigd, vertelden Rutte en De Jonge in hun persconferentie.

Aantallen noemden zij niet. Uit RIVM-rapportages blijkt dat afgelopen week 113 mogelijke besmettingsgevallen in de horeca zijn geconstateerd op 8.084 besmettingen in totaal. Dat is in absolute zin een verdriedubbeling ten opzichte van drie weken geleden toen er 37 besmettingen door de GGD naar de horeca teruggeleid werden. Al verdubbelde het aantal totale besmettingen in diezelfde periode ook ruimschoots.

Van de meeste besmettingen achterhaalt de GGD de mogelijke bron niet, bij ongeveer een derde lukt dat wel. Het overgrote deel daarvan (55,4 procent) komt uit de thuissituatie, gevolgd door familiebezoeken (10,4 procent), werk (9,5 procent) en verpleeghuizen (9 procent). Met de 113 herleidbare besmettingsgevallen komt de horeca uit op 5,5 procent.

Koninklijke Horeca Nederland-directeur Dirk Beljaarts wijst erop dat het aantal besmettingsgevallen verwaarloosbaar is ten opzichte van de 15 miljoen wekelijkse horecabezoeken. „Wij hebben het kabinet gevraagd om een wetenschappelijke onderbouwing, want er is geen enkele indicatie dat besmettingen laat op de avond in de horeca toenemen.”

Aandacht afleiden

De branchevereniging vermoedt dat het kabinet voor de vervroegde sluiting kiest om daadkrachtig over te komen en de aandacht af te leiden van eigen fouten. Dat denkt ook horecaondernemer Cornel Wink. Hij heeft op de Witte de Withstraat een nachtkroeg die op vrijdag en zaterdag tot 5 uur geopend is en de rest van de week tot 4 uur: café De Zondebok & 't Zwarte Schaap. „De horeca heeft geen aanwijsbaar grote invloed gehad op de stijging van het aantal besmettingen van de afgelopen weken”, zegt Wink. „Wij doen er als sector sinds de heropening in juni juist alles aan om volgens de regels te werken en besmettingen te voorkomen. Het lijkt erop alsof falend overheidsbeleid nu wordt afgewenteld op één sector”, zo verwijst hij naar het tekort aan testcapaciteit, de contactonderzoeksproblemen en hoe de overheid bepaalde groepen niet weet te overtuigen de basisregels na te leven, zoals afstand houden en handen wassen.

Horecaondernemers en bezoekers verwachten dat het kabinetsbeleid een tegenovergesteld effect heeft en juist voor meer besmettingen zorgt. „Het is naïef om te denken dat mensen om 1 uur naar huis gaan en dan een boek gaan lezen”, zegt Beljaarts.

„Willen ze juist meer besmettingen?” vraagt Manon de Bruin, die met een vaasje in haar hand vlakbij café De Witte Aap over de Witte de Withstraat loopt. Ze noemt de sluitingsmaatregel belachelijk. „Thuis vinden de meeste besmettingen plaats en reken er maar op dat als alles zo vroeg dichtgaat mensen thuis doorgaan om te afteren.” Ze wijst om zich heen naar de grotendeels, gevulde terrassen en naar hoe mensen binnen netjes op hun kruk en stoel zitten. Mensen schreeuwen niet in elkaar oor en botsen niet tegen elkaar op. „Afstand houden wordt hier in de horeca echt goed nageleefd, veel beter dan bijvoorbeeld in de Albert Heijn.”

Uitgaansleven zaterdagnacht na 00;00 uur in de Witte de Withstraat, de avond voordat de nieuwe coronamaatregelingen voor horeca worden ingevoerd. Foto: Walter Herfst

Financiële strop voor nachtkroeg

Voor horecaondernemers betekent de verplichte vervroegde sluiting een extra financiële strop. Eerst was er de verplichte sluiting tot 1 juni. Toen men daarna weer open mocht, was dat met onder meer de anderhalve meter-beperking waardoor de omzet vaak tientallen procenten lager uitviel.

Koen Dongelmans, mede-eigenaar van nachtcafé De Witte Aap, ziet het somber in. Hij wijst erop dat het deel van de avond waarop veel omzet wordt gedraaid, straks bruut wordt onderbroken. „Rond 23 uur beginnen mensen te drinken, maar rond 24 uur komt de gezelligheid erin. Dat momentum gaat er nu uit.” Dongelmans vreest bovenop de reeds geleden omzetverliezen nog zo’n 40 procent van zijn omzet kwijt te raken.

De horecaondernemer maakt zich weinig illusies dat het kabinet de maatregelen weer snel versoepelt. In tegenstelling tot de, alweer afgeschafte, mondkapjesplicht die in augustus als pilot werd ingevoerd in Amsterdamse en Rotterdamse winkelgebieden, hebben de sluitingstijdmaatregels namelijk een open einde. „Uitzichtloos”, noemt Dongelmans dat. „Als de coronabesmettingen blijven stijgen, dan zal men nooit afschalen. En als de cijfers dalen, zal men de conclusie trekken dat het werkt. Beide kanten op staan we dus op punt te verliezen.”

