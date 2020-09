In Frankrijk treft corona nu juist het zuiden

De regionale verschillen zijn groot in Frankrijk, waar dit weekend binnen 24 uur meer dan 13.000 besmettingen met Covid-19 werden vastgesteld. Daar waar de eerste golf vooral in de Parijse regio en het noordoosten toesloeg, wordt deze keer het zuiden het hardst getroffen.

Met name in Marseille en Bordeaux zijn extra maatregelen genomen. In Bordeaux en omgeving zijn studentenfeestjes en rommelmarkten verboden; er mag geen alcohol meer worden gedronken op straat en in de parken en op de stranden zijn samenscholingen van meer dan tien personen verboden.

Ook in het departement Bouches-du-Rhône, de streek rond Marseille, zijn de maatregelen aangescherpt. Wie een evenement organiseert met meer dan tien personen — ook in familiaal verband — wordt verzocht uit te stellen, of de striktst mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Cafés en restaurants moeten om half één de deuren sluiten.

De pandemie heeft Frankrijk doen afdingen op zijn centralistisch beleid

In Frankrijk waren de maatregelen begin dit jaar voor iedereen en overal hetzelfde. Maar de pandemie heeft Frankrijk doen afdingen op zijn centralistisch beleid. In juli werd een decreet ingevoerd dat de prefecten toelaat om eigen maatregelen te nemen wanneer hun departement rood kleurt op de pandemiekaart.

Een departement kleurt in principe rood wanneer de drempel van vijftig nieuwe gevallen per honderdduizend inwoners per week wordt overschreden. Dat is nu het geval in 55 van de 101 departementen.

Maar er wordt ook rekening gehouden met andere factoren: het percentage positieve resultaten bij geteste personen, de snelheid waarmee het virus zich verspreidt en de bezetting van de bedden op de intensive care-afdelingen.

Zorgen om gewone griep

Met name in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur neemt de druk op de ziekenhuizen gevoelig toe. Maar berichten in de media dat daar nog maar twintig of minder bedden beschikbaar zijn voor nieuwe Covid-19-patiënten bleken overdreven. Volgens de laatste cijfers zijn in de regio 108 bedden bezet door Covid-19-patiënten op een totaal van 325 bedden, of zo’n 33 procent.

Laurent Papazian, hoofd intensive care in het ziekenhuis Marseille-Nord, waarschuwt in de krant Libération dat het regionaal gemiddelde niet het hele verhaal vertelt. „In de dagelijkse realiteit zitten we vaak tegen de limiet aan. Dit is een regio met veel oudere mensen. Er is niet veel nodig om het systeem te destabiliseren.”

Het medisch personeel maakt zich ook zorgen over de gewone griep die er zit aan te komen. Die is in Frankrijk elk jaar verantwoordelijk voor tien- à vijftienduizend overlijdens.

Minder dan de helft van de Fransen laat zich vaccineren tegen de gewone griep

Maar minder dan de helft van de Fransen laat zich vaccineren tegen de gewone griep, en zelfs onder 65-plussers is dat slechts iets meer dan de helft. Gevreesd wordt dat de combinatie van de gewone griep met Covid-19 catastrofale gevolgen kan hebben. De Académie de Médecine, de artsenvereniging, vraagt daarom dat de griepvaccinatie verplicht zou worden gemaakt voor 65-plussers én het verzorgend personeel.

In de Parijse regio met zijn twaalf miljoen inwoners zijn volgens de laatste cijfers 106 nieuwe gevallen per week per honderdduizend inwoners vastgesteld, meer dan het dubbele van de alarmdrempel maar veel minder dan de 280 gevallen per honderdduizend inwoners in Marseille. De bezetting van de bedden op reanimatie bedraagt in Île-de-France zo’n twintig procent.

Van een paniekstemming is in Parijs nog geen sprake: de parken en de terrassen van de cafés en restaurants zijn afgeladen vol. Maar daar kan snel verandering in komen.

De Parijse politie heeft de horecasector gewaarschuwd dat zij strenger gaat optreden tegen overtredingen van de afstandsregels. In de nacht van zaterdag op zondag werden alvast zestien processen-verbaal opgesteld. Het sluiten of het vervroegen van het sluitingsuur is nog niet aan de orde, maar is evenmin uitgesloten.

Op zondag ging de aankomst van de Tour de France op de Champs-Élysées gewoon door, zij het met twee maanden vertraging en met een beperking tot vijfduizend personen.

