In coronatijd geeft D66-programma vooral ‘richting’

D66 is de eerste partij die haar inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart duidelijk maakt. Dat maakt het interessant om de weerslag te zoeken van drie jaar regeringsdeelname, de coronacrisis, grote politieke dossiers van de laatste jaren en van de ideologische verschuivingen in de Nederlandse politiek. D66 schommelt op dit moment in de peilingen tussen de elf en vijftien zetels. De partij beschikt nu over negentien zetels in de Tweede Kamer.

Met de iets linksere koers – de partij wil ook dat de overheid als een ‘marktmeester’ sterker de marktmacht van grote bedrijven beperkt – sluit D66 aan bij de ideologische heroriëntatie van de Nederlandse politiek. Die was afgelopen week ook te zien tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, waarin vrijwel alle partijen pleitten voor een grotere rol van de overheid in de economie.

Toeslagenstelsel afschaffen

Het programma is ook een reactie op de kwesties van de laatste jaren. Zo wil de partij alle toeslagen afschaffen, na jaren van problemen rondom de uitvoering van dat stelsel. In ruil daarvoor wil D66 een ‘negatieve inkomstenbelasting’ invoeren, een idee van de Amerikaanse econoom Milton Friedman. Dat komt voor sommige groepen neer op een soort basisinkomen: huishoudens krijgen een belastingkorting die wordt uitgekeerd als ze geen of „te lage inkomsten” hebben. Vier jaar geleden wilde D66 het toeslagenstelsel alleen nog eenvoudiger maken.

En net als onder meer mede-pleitbezorger PvdA, constateert D66 dat het leenstelsel voor studenten niet werkt zoals gehoopt. De partij wil daarom terug naar de studiebeurs: vrijwel alle studenten moeten een beurs van 300 euro per maand krijgen; studenten met ouders die samen minder van 70.000 euro per jaar verdienen krijgen maximaal 400 euro extra. De steun van D66 voor afschaffing van het leenstelsel versterkt de meerderheid die er in de Kamer al voor is – dat maakt het ook tot onderwerp dat op de formatietafel zal komen.

Lees ook: Leenstelsel is voor links toch niet sociaal

De botsende ambities om zowel meer te bouwen als de stikstofuitstoot te verminderen, uiten zich ook in het programma. D66 wil één miljoen huizen extra bouwen in 2035 om aan de vraag te voldoen. Dat klinkt ambitieus, maar het is minder dan de ambitie van het kabinet (75.000 extra huizen per jaar), en minder dan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als noodzakelijk inschatte om aan de vraag te voldoen: ook zo’n miljoen extra huizen, maar dan al in 2030.

Om die miljoen huizen te bouwen zal er ook minder stikstof uitgestoten moeten worden. De winst wil D66 onder meer halen uit halvering van de veestapel en het uitkopen van boeren. Een nieuw ministerie van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu moet die botsende noodzakelijkheden met elkaar verenigen.

Minder stikstof

In het programma neemt D66 ook afstand van enkele recente onderwerpen die in de coalitie tot discussie leidden. Twee weken nadat D66 samen met coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en VVD een deal sloot over het halen van 100 vluchtelingen uit het Griekse Moria, schrijft de partij in het programma 5.000 vluchtelingen via de VN naar Nederland te willen halen. Dat zijn er nu jaarlijks 500.

En twee recente heikele financiële plannen – de verlaging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven en de invoering van een investeringskorting (BIK) – ontbreken allebei in het programma.

En corona?

Het effect van de pandemie op het programma zélf is beperkt, zeggen lijsttrekker Sigrid Kaag en Wouter Koolmees, voorzitter van de programmacommissie.

Lees ook: Het komt nu op Kaag aan om D66 inhoudelijk een gezicht te geven.

„Corona werkt als verhelderend vergrootglas van problemen”, zegt Kaag. Eén ding dat door het virus in het programma is gekomen, zegt Koolmees: „Dat we minder afhankelijk willen zijn van India en China voor de productie van medische middelen.” De grenzen van het economisch mogelijke worden sterk bepaald door het economisch basispad dat het CPB in december presenteert, zegt Koolmees.

In een onzekere tijd als deze dient het verkiezingsprogramma dan ook vooral voor „ideeën, doelstellingen”, zegt Kaag, en „richtingen”, vult Koolmees aan. „Als de omstandigheden verslechteren”, zegt Koolmees, „moeten we ook onze ambities bijstellen.” Kaag: „Het programma geeft perspectief, maar het is geen keurslijf.”