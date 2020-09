Britten riskeren boete van 10.000 pond bij negeren thuisisolatie

Boete voor negeren thuisquarantaine kan oplopen tot 10.000 pond voor Britten

Inwoners van Engeland die niet in thuisquarantaine gaan als blijkt dat zij contact hebben gehad met iemand die besmet is (geweest) met het coronavirus, kunnen een boete van maximaal 10.000 pond (ruim 10.900 euro) opgelegd krijgen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag gezegd, meldt de BBC.

De nieuwe maatregelen gaan in op 28 september en gelden voor iedereen in Engeland die positief test op het virus of van de gezondheidsautoriteiten te horen krijgt dat hij of zij in contact is geweest met een besmet persoon. Voor een eerste overtreding geldt een boete van ongeveer duizend pond, mensen die vaker in de fout gaan krijgen een zwaardere straf. Britten met coronasymptomen moeten minimaal tien dagen in thuisisolatie. Andere leden in het huishouden moeten bij een besmetting ook twee weken binnen blijven.

De invoering van de boetes is volgens Johnson een poging om het oplopende aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. In de afgelopen 24 uur werden 4.422 nieuwe positief tests gemeld. Het totaal aantal bekende besmettingen in het land gaat nu richting de 400.000. Meer dan 41.000 mensen zijn aan het coronavirus overleden.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock waarschuwde zondagochtend nog dat eventuele verdere beperkingen niet ondenkbaar zijn. Volgens hem staat Groot-Brittannië „voor een omslagpunt” en heeft het land een keuze. „Of iedereen volgt de regels, of we zullen meer maatregelen moeten nemen”, aldus Hancock. De minister sloot zelfs een landelijke lockdown niet uit als mensen zich niet aan de maatregelen houden.