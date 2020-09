‘Gifbrief aan president Trump onderschept’

Een brief gericht aan de Amerikaanse president Donald Trump met daarin het zeer dodelijke gif ricine is eerder deze week veilig onderschept. Dat meldt The New York Times zaterdag op basis van een overheidsmedewerker. Ook zouden gifbrieven naar een sheriff en een gevangenis in Texas zijn onderschept.

De brieven zouden afkomstig zijn uit Canada. Onderzoekers hebben een nog niet nader geïdentificeerde vrouw als verdachte aangemerkt. Het onderzoek wordt geleid door antiterreureenheden. Tot nu zouden die nog geen connectie hebben kunnen vinden tussen de gifpost en internationale terroristische netwerken.

De inhoud van de brief aan het Witte Huis kwam aan het licht bij een controlefaciliteit, waar alle inkomende post wordt gescreend. De FBI bevestigt dat een verdachte brief is onderschept, maar doet verder geen uitspraken.

Eerder ricine gestuurd

In 2018 werden ook brieven met ricine gestuurd naar Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders, onder wie toenmalig minister van Defensie Jim Mattis en CIA-directrice Gina Haspel. Een marineveteraan werd destijds opgepakt en zit sindsdien vast. Zijn zaak moet nog voorkomen.

Ricine is een zeer giftige stof waarvoor geen antidotum is. Het kan gebruikt worden als chemisch wapen en staat op Lijst 1 van het Chemisch Wapenverdrag, in dezelfde categorie als onder meer novitsjok en sarin. Minder dan 0,1 gram van het goedje kan al dodelijk zijn voor mensen.

Ricine kreeg bredere bekendheid onder het publiek door de populaire tv-serie Breaking Bad. Sindsdien hebben meerdere mensen, die achteraf zeiden door de serie te zijn geïnspireerd, de gifstof geprobeerd in te zetten.