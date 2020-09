Niettemin schaalt de regering van premier Narendra Modi de geldende coronamaatregelen stapsgewijs terug. Eerder werd het openbaar vervoer weer opgestart en zijn markten en horeca al heropend. Als gevolg van de coronarestricties is de Indiase economie in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna een kwart in omvang gekrompen.

De Indiase autoriteiten hebben sinds zondag bijna 87.000 mensen positief getest op het coronavirus. Daarmee is het totale aantal gevallen de 5,4 miljoen gepasseerd. Volgens persbureau AP ligt India op koers om deze week de Verenigde Staten als zwaarst getroffen land door het coronavirus te passeren. Sinds zondagochtend zijn nog eens 1.300 mensen in India overleden aan Covid-19.

Hoewel het dagelijks aantal nieuwe positieve coronatests in India nog rond de 100.000 schommelt, gaat de Taj Mahal maandag voor het eerst in een half jaar open. Bezoekers van het mausoleum moeten een mondmasker dragen en afstand tot elkaar bewaren. Bij de poorten van het wereldwonder wordt de temperatuur afgenomen.

Nieuw-Zeeland vierde begin augustus met het opheffen van vrijwel alle beperkende maatregelen dat het ‘honderd dagen coronavrij’ was. Enkele dagen later werd het eiland opgeschrikt door de cluster nieuwe besmettingen, waarop Ardern landelijk en regionaal nieuwe maatregelen invoerde. De afgelopen zeven dagen zouden geen nieuwe besmettingen zijn geregistreerd die terug te voeren zijn naar het cluster. De Nieuw-Zeelandse grenzen blijven, zoals sinds het begin van de pandemie, wel gesloten voor internationale reizigers.

Enkel in Auckland, de grootste stad van het land en de plaats waar vorige maand een nieuwe cluster aan besmettingen werd geregistreerd, blijven nog zeker zestien dagen enkele maatregelen van kracht. Maximaal honderd personen mogen in een groep bij elkaar komen. Ook blijven mondkapjes in het openbaar vervoer van Auckland verplicht. „Auckland heeft meer tijd nodig”, aldus Ardern.

Bonaire vrijwillig op oranje na stijging coronagevallen

Op Bonaire geldt met ingang van maandag een „zachte lockdown” van tien dagen, waarmee de verspreiding van het coronavirus moet worden ingedamd. Bewoners moeten zoveel mogelijk thuisblijven en kunnen tijdelijk niet naar de kapper, het casino of een sportschool. Gezaghebber Edison Rijna heeft de Nederlandse regering gevraagd Bonaire aan te merken als oranje bestemming. Als dat verzoek wordt ingewilligd, moet iedere reiziger die vanaf Schiphol op het eiland aankomt tien dagen in quarantaine. Voor reizigers in tegengestelde richting geldt dan hetzelfde. Maandagochtend was het reisadvies voor Bonaire nog ongewijzigd.

Vooralsnog volstaat een negatieve test op het coronavirus, die niet langer dan 72 uur voor vertrek naar de hoofdstad Kralendijk is afgenomen. Op Bonaire was het coronavirus tot en met eind augustus nog niet voorgekomen. Dit weekend passeerde het totale aantal positieve tests op het eiland de 37. Vorige week overleed voor het eerst iemand aan de complicaties van Covid-19. Om die reden is zondagnacht de alle horeca gesloten, hoewel er tot acht uur ‘s avonds wel eten mag worden afgehaald.

Begrafenissen mogen voorlopig niet meer dan tien bezoekers trekken, bij huwelijken mogen überhaupt geen gasten aanwezig zijn. Het vliegverkeer tussen Bonaire en andere eilanden van de voormalige Antillen is de komende tien dagen alleen bestemd voor repatrianten of mensen met een vitaal beroep.