Bij Tour-winnaar Pogacar druipt het geloof in eigen kunnen van zijn gezicht

Als het peloton in de zevende etappe van deze Tour tussen de open velden richting Lavaur in de Tarn in stukken breekt omdat de wind schuin in de rug blaast, zit Tadej Pogacar heel even niet op te letten, en verliest hij bijna anderhalve minuut ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten. Foutje met potentieel grote gevolgen. Maar zijn reactie na afloop zegt alles over hoe hij in elkaar steekt. Hij haalt zijn schouders op. Geeft niet, daar komt het op neer. Die tijd gaat hij nog wel terugpakken. Het geloof in eigen kunnen druipt van zijn gezicht.

En verdomd, een dag later trekt hij tussen de Basken op de Col de Peyresourde zonder er al te lang bij na te denken ten aanval. Drie keer, dan is hij los. En niemand die hem terughaalt. Primoz Roglic blijft in het zadel zitten. Hij rekent, weet wat hem nog voor de wielen ligt in twee weken Tour, en laat zijn maatje met zijn krachten smijten. Of hij kán niet volgen. Want Tadej Pogacar rijdt als snelste mens ooit tegen de beroemde Pyreneeën-col op. Bijna een minuut sneller dan de tijd van Aleksandr Vinokoerov en Iban Mayo in 2003, beiden op doping betrapt. En er staat nogal wat tegenwind.

Een dag later wint hij de bergrit tussen Pau en Laruns. In de eindsprint is hij Roglic te snel af. Zo knabbelt hij seconden van zijn achterstand af.

Alleen in het hooggebergte

In de etappes die volgen verliest Pogacar twee belangrijke teamgenoten, die hem door de Alpen hadden moeten loodsen. Davide Formolo breekt zijn sleutelbeen bij een valpartij, en Fabio Aru, in 2015 nog winnaar van de Vuelta, klaagt over spaghettibenen en kan het tempo van het peloton niet eens meer volgen. Nog voor de Tour halverwege is, staat Pogacar er in het hooggebergte alleen voor. Opnieuw reageert hij relaxed, onderkoeld bijna.

Was lekker geweest als ze er nog bij waren. Maar dat is niet zo. Niets meer aan te doen. Als kleine jongen was hij al zo rustig dat het afstraalde op de rest van zijn familie, zegt zijn moeder in de Franse sportkrant L’Équipe. Een serene jongeman, opgegroeid in een veilig nest even ten noorden van de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Pogacar is negen jaar als zijn oudste broer Tilan gaat fietsen bij Rog Radenska, een wielerclub in Ljubljana. Tadej wil ook, maar past dan nog niet op het kleinste frame. Een paar maanden later vindt de club toch een geschikte fiets voor hem, een groen exemplaar. Hij kan met zijn tenen net bij de trappers. Op foto’s is te zien dat het eigenlijk nog te vroeg is voor een ontluikende wielercarrière.

In zijn eerste wedstrijden kan hij zijn leeftijdgenoten, die stuk voor stuk een kop groter zijn dan hij, niet bijhouden. Maar ‘Tamau Pogi’, Sloveens voor kleintje, weigert op te geven. Tegen zijn leraren op school zegt Pogacar dat huiswerk maken niet meer nodig is. Hij wordt toch profwielrenner.

Vechtlust

Twee jaar later ziet de Sloveense oud-sprinter Andrej Hauptman hoe Pogacar op een ronde achterstand wordt gezet bij een lokale wielerwedstrijd. Maar hij blijkt zich te vergissen. De kleinste van het stel is meteen na het startschot in de aanval gegaan en heeft zijn concurrenten juist gelapt. Vanaf dat moment neemt Hauptman de regie over. Aan zijn zijde doorloopt Pogacar de jeugdcategorieën, waar hij aanvankelijk nog vaak verliest als het op een sprint aankomt. Maar zijn vechtlust wordt ook vaak beloond. Pogacar wordt nationaal juniorenkampioen op de tijdrit, de wegwedstrijd, en wint in 2018 de Tour de l’Avenir, de Tour de France voor renners onder 23 jaar.

Vaak komt hij terug uit verslagen positie, als zijn tegenstanders op apegapen liggen. In de laatste ritten valt hij dan aan en maakt met indrukwekkende solo’s zijn achterstand goed. Aanvallen ten koste van alles is zijn handelsmerk geworden. Hij heeft niets te verliezen als hij alles uit zijn lichaam perst, is zijn opvatting. Het leverde hem grootse zeges op.

Bijvoorbeeld in de Vuelta van vorig jaar, toen het publiek kennismaakte met het wonderkind. Op de laatste zaterdag voor de aankomst in Madrid won hij een bergrit na een solo van ruim dertig kilometer. Hij haalde uiteindelijk ook nog het podium, als derde, achter eindwinnaar Primoz Roglic. Daar zag George Bennett, de Nieuw-Zeelandse ploeggenoot van Primoz Roglic, dat je Pogacar nooit moet uitvlakken in de derde week van een grote ronde. De manier waarop hij zich aan het wiel van een tegenstander kan zetten en zich er niet meer af laat jagen had hem angst ingeboezemd.

Het is opvallend dat een renner van zijn jeugdigheid – maandag wordt Pogacar 22 – het na drie weken nog in zich heeft om alleen ten strijde te trekken en dezelfde – zo niet hogere – waarden te trappen dan in de eerste etappes van een grote ronde. Algemeen wordt aangenomen dat renners meer trainingsjaren achter de rug moeten hebben voordat hun lichaam dat soort inspanningen kan leveren. Overduidelijk is die wet niet van toepassing op Tadej Pogacar. Hij dankt zijn ouders voor zijn vermogen zo goed te kunnen herstellen.

Want op de allerlaatste klim van de Tour in 2020, tijdens de tijdrit, verpulvert hij opnieuw het klimrecord, de derde keer al deze Tour. Na de Peyresourde en de Grand Colombier was nog nooit een renner in staat om ruim een kwartier lang met bijna zeven watt per kilogram tegen de Planche des Belles Filles op te rijden. En hij doet het na drie weken. Het is niet eens zo dat Primoz Roglic volledig door het ijs zakt. Nee, zijn prestatie is in lijn met wat hij de rest van deze Tour heeft laten zien, misschien een tikje minder, logisch na al dat klimwerk. Maar Pogacar is op het moment suprême een niveau beter dan alle anderen. Hij laat de wielerwereld op de laatste zaterdag van de Tour naar adem happen als hij op de slotklim een achterstand van een minuut ombuigt naar een voorsprong van 59 seconden.

Debutant

Zijn houding is die van een debutant die naar Frankrijk is gekomen zonder ook maar de geringste verwachtingen, waardoor ruimte ontstaat voor vreugde en vrijheid. Wel zien waar het schip strandt is in de topsport al vaak een hoofdbestanddeel voor succes gebleken, omdat zich een zekere ontspanning in het lichaam nestelt die ruimte laat voor opportunisme en improvisatie: het meest effectieve bestrijdingsmiddel tegen de voorgeprogrammeerde dominantie van een achtkoppig team dat in de kramp schiet bij alles wat minder is dan winst. De eenling heeft in gevecht met de ploeg voortdurend de publieke opinie mee. Men houdt van de underdog. Jumbo-Visma regeert drie weken lang, wurgt de spanning uit de Tour, maar Tadej Pogacar is de enige die daar weerstand aan kan bieden. Aan durft te bieden. Het levert hem eeuwige roem op.

Alles geven als het moet, kalmte bewaren als het kan. Zo heeft hij energie overgehouden voor een historische prestatie in het slotweekend van de Tour. Landgenoot en vriend Roglic van de troon geknikkerd. Hij is er zelf ondersteboven van, als het geel om zijn schouders zit. Hij zou tweede worden, ook mooi voor een debutant. Maar hij werd de jongste winnaar in het moderne cyclisme. De truc is om ook nu met beide benen op de grond te blijven staan. „Er gaan dingen veranderen. Maar ik wil blijven zoals ik ben. Een nederige jongen uit Slovenië. Die geniet van de kleine dingen in het leven.”

