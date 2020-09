BeNeLiga, de redding of toch een utopie?

Hij noemt zich een „believer”. Waar anderen van een utopisch plan spreken, is Vincent Mannaert, algemeen manager bij Club Brugge, een fanatiek pleitbezorger van de BeNeLiga, de fusiecompetitie met de beste voetbalclubs uit België en Nederland. „Wij zijn geen dromers, wij zijn realisten”, zegt hij. „Als je internationaal concurrerend wilt blijven, moet je dit doen.”

Het idee voor een BeNeLiga bestaat al sinds 1996, met toenmalig PSV-voorzitter Harry van Raaij als een van de voorstanders. Serieuze vorm kreeg het nooit – tot nu. Onder regie van vijf Belgische en zes Nederlandse clubs wordt sinds ruim een jaar de mogelijkheid onderzocht, ondersteund door de bonden uit beide landen en consultancybureau Deloitte, dat een rapport schreef van 250 pagina’s.

Maart 2019, in Hotel Okura in Amsterdam, nam de Belgische landskampioen Club Brugge het initiatief, in de marge van een vergadering van de ECA, de organisatie van Europese topclubs. Mannaert en Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe vonden steun voor hun plan om samen met Nederland tegenwicht te bieden aan de tendens dat Europese eliteclubs en topcompetities sportief en financieel weglopen. „Als je op termijn nog de ambitie wilt hebben om ver te komen in Europa, moet je nu handelen”, zegt Mannaert.

Het Europese clubvoetbal staat voor ingrijpende veranderingen dit decennium, verwachten betrokkenen. De vrees bestaat dat de Engelse, Spaanse, Duitse en Italiaanse competitie meer exclusiviteit naar zich toetrekken voor de nieuwe Europese cyclus vanaf 2024. Sinds twee jaar hebben deze vier competities al het privilege van vier deelnemers in de Champions League, waarmee zij verzekerd zijn van honderden miljoenen aan inkomsten.

Europese topclubs, waaronder Juventus en Real Madrid, hebben een groeiende machtspositie ten opzichte van de UEFA. Daarbij gebruiken zij hun eerdere plannen voor een afgesplitste elitecompetitie, de Super League, als pressiemiddel om hun zin door te drukken.

In dit weerbarstige krachtenveld groeit de kloof met middelgrote voetballanden als Nederland en België. „De grote competities zeggen: moeten wij echt nog spelen tegen dat ploegske uit België waar we met 5-0 van winnen, dat heeft toch geen zin?”, vertelt Peter Croonen, behalve voorzitter van de Belgische Pro League ook voorzitter van KRC Genk, een van de clubs achter de BeNeLiga. „Dat sportieve argument begint zich nu al tegen ons te keren. Gaan we wachten tot het kalf verdronken is of gaan we proberen iets te doen?”

Zesde competitie van Europa

Door één sterke competitie te vormen zouden Nederland en België, gezamenlijk, een factor van belang moeten worden. Doel is om uit te groeien tot de zesde competitie van Europa, waar de Eredivisie en de Belgische Pro League nu respectievelijk tiende en achtste staan.

De onderlinge weerstand moet verhoogd worden, met de tien beste clubs van Nederland en de acht sterkste van België die een volledig seizoen tegen elkaar spelen. Indirect moet dit weer betere prestaties in Europa tot gevolg hebben. Door die opwaardering zou het voor jong talent aantrekkelijker zijn om langer hier te blijven, hopen voorstanders.

Commercieel en qua tv-inkomsten moeten clubs er op vooruitgaan – maar de vraag is in welke mate dat gaat gebeuren. Voor de mediagelden, een van de belangrijkste inkomstenbronnen van een club, werkt Deloitte nu met een zeer ruime bandbreedte van 175 tot 475 miljoen euro.

„Wij geloven in het feit dat één plus één drie is”, zegt Mannaert. „Het gaat om de vermarkting van de internationale rechten, dat is ook het succes van de Bundesliga en de Premier League. Vandaag de dag betekenen wij daar afzonderlijk weinig in; België en Nederland halen de media-inkomsten vooral uit hun eigen markt. Als je dat kan koppelen en bundelen, spreek je een mondiale markt aan.”

De Eredivisieclubs verdelen nu jaarlijks gemiddeld 80 miljoen euro aan mediagelden. Het contract bij zendgemachtigde Fox Sport ligt tot medio 2025 vast, aannemelijk is dat als de Eredivisie (los van een eventuele BeNeLiga) een nieuw contract afsluit voor de periode erna, het bedrag significant hoger is. De Belgische competitie sloot onlangs een nieuwe vijfjarige tv-deal met Eleven Sports, van 103 miljoen per jaar.

Voormalig RTL-topman Bert Habets, als Limburger bekend met beide culturen, is door de initiatiefnemers naar voren geschoven om in de markt te onderzoeken wat het potentieel is. Het is lastig in te schatten wat mediaconcerns willen betalen voor de BeNeLiga. „Niemand gaat in zijn kaarten laten kijken wat de waarde is op het moment dat je nog moet bieden”, zegt Croonen. „De waarde wordt gecreëerd in het tenderproces.”

Bondgenoot van de UEFA?

Ander cruciaal punt is de verdeling van Europese tickets. Nu hebben Nederland en België er beide vijf, met dit seizoen in totaal vier plekken voor de (voorronde) Champions League. Het is aan de UEFA of dit aantal bij een BeNeLiga gehandhaafd blijft én hoe de verdeling plaatsvindt: puur op basis van de ranglijst, of ranking in combinatie met het land.

Rond de Europese Super Cup in Boedapest, donderdag 24 september, staat hierover een topoverleg gepland met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

Hoe meer tickets, hoe aantrekkelijker om in te stappen. Dat het aantal van tien in stand wordt gehouden, vinden clubs essentieel maar is niet vanzelfsprekend. Omdat dit vermoedelijk ook tot protest zal leiden bij landen als Turkije en Portugal, die eveneens tot de middengroep behoren.

Tegelijkertijd kan de BeNeLiga een strategische bondgenoot worden voor de UEFA, die zich zo sterker kan positioneren tegenover de grote competities en superclubs. Het is nog onduidelijk hoe de UEFA denkt over zogeheten crossborder-competities, waar ook plannen voor bestaan in Ierland en Noord-Ierland. „Wij zullen misschien de eerste zijn die de vraag officieel neerlegt bij de UEFA”, zegt Croonen. „Maar we zijn zeker niet de laatste. Zij moeten hier een visie op gaan ontwikkelen.”

Mogelijke invoering is pas vanaf 2024, een beslissing wordt op zijn vroegst ergens begin volgend jaar verwacht. „We doen dit in eerste instantie om te vermijden dat je over tien jaar moet zeggen: hadden we het toen maar goed onderzocht”, zegt Croonen. „Als we nu stil blijven zitten, is de kans reëel dat we daar achteraf spijt van krijgen.”

Feyenoord speelde in het seizoen 2014-2015 in de groepsfase van de Europa League twee keer tegen Standard Luik. Foto Peter Lous

Aardverschuiving

Het zou een aardverschuiving voor het Nederlandse (en Belgische) profvoetbal betekenen. Onder de BeNeLiga komt een soort Eredivisie ‘light’ – zonder de traditionele topdrie. Gevolg is dat pakweg Heracles Almelo de Eredivisie kan winnen, en dan automatisch instroomt in de BeNeLiga. Want er is promotie en degradatie tussen BeNeLiga en de nationale competities.

Met name in Nederland bestaat veel weerstand en lijkt er onvoldoende draagvlak. Uit een enquête van Voetbal International begin dit jaar bleek dat slechts vier Eredivisieclubs vóór zijn, de overige twijfelen (zeven) of zijn tegen (zeven).

„We hebben al moeite om het stadion vol te krijgen”, zegt directeur Cees Roozemond van sc Heerenveen. „We vragen ons af of wedstrijden tegen Belgische clubs een toegevoegde waarde zijn en opeens veel meer toeschouwers trekken.”

Ze zijn dan ook geen voorstander. Maar door de slechte financiële situatie van de club verkeren zij niet in de positie om op voorhand nee te zeggen – misschien levert het grote voordelen op. „We denken wel: verdorie, het is allemaal wel heel ver weg. Wij zitten bijna sneller in Scandinavië dan in het zuiden van België.” Tegelijkertijd vindt hij dat dit geen reden mag zijn om het af te schieten.

Nederlandse clubs zijn onzeker over hoe het ontvangen wordt door supporters. In de coronacrisis leunen zij op fans die seizoenkaarten hebben gekocht in de wetenschap dat ze voorlopig maar beperkt naar wedstrijden mogen. Door zich te committeren aan de BeNeLiga lopen clubs het risico zich te vervreemden van hun achterban.

Dat dilemma raakt ook de kern van de afweging: rationeel, qua economisch potentieel, is het wellicht een goede zet, maar de Eredivisie is ook een cultureel-historisch fenomeen, die bij een fusie met de Belgen nooit meer hetzelfde zal zijn. „Als je het debat nu voert zonder zo’n studie kom je heel snel in emotionele discussies waarbij veel clubs instinctief zeggen: dat kan nooit beter zijn voor mij, dus ik ben tegen”, zegt Croonen. „Met het onderzoek willen we het debat nuchter voeren en kijken of er een basis voor is.”

De ambitie om de zesde competitie van Europa te worden vindt Wouter Gudde, directeur van FC Groningen, prikkelend. „Maar ik vraag mij af waarom wij dat niet gewoon zelf kunnen. Waarom hebben we daar de BeNeliga voor nodig? En enkel op basis van een berekening van een consultancybureau geloof ik niet dat FC Groningen tegen Kortrijk meer tv-kijkers en geld gaat opleveren.”

Ergernis bij de Belgen

Geen van de zes Nederlandse clubs die tot de initiatiefnemers behoort, omarmt het plan vooralsnog publiekelijk. Niemand wil, in deze fase, het gezicht zijn van de BeNeLiga. In de vergaderingen zijn de Nederlanders terughoudend en laten niet het achterste van hun tong zien – wat ook onderhandelingstactiek kan zijn.

Dat leidt bij Belgische clubs, waarvan de meeste wel graag willen, soms tot ergernis, schetst een ingewijde. „Wij willen springen, waarom pakken jullie onze hand niet vast en springen jullie mee?”, werd de Nederlanders gevraagd bij een vergadering eind augustus in Eindhoven. Een duidelijk antwoord bleef uit.

„In België gelooft men meer in het theoretische model en het potentieel”, zegt Croonen. „In Nederland heeft men meer: interessant, het kan wel, maar kunnen we dat allemaal concreter krijgen?”

Illustratief voor de Nederlandse behoedzaamheid is dat besloten werd geen persconferentie te geven na de laatste vergadering. Ook ging geen van de directeuren van mede-initiatiefnemers Ajax, Feyenoord, AZ en FC Utrecht in op een verzoek van NRC om, voor dit artikel, over de BeNeLiga te spreken.

Een woordvoerder van Feyenoord zegt dat zij het goed vinden dat het wordt onderzocht. „Opdat daarna de telkens terugkerende discussie kan worden beëindigd, omdat het uiteindelijk niet goed is voor de clubs; of helder wordt dat het echt een aanzienlijke stap voorwaarts voor een ieder betekent en er dus reden is toe te gaan werken naar invoering.” Een risico voor Feyenoord is dat zij in de BeNeLiga, gezien de grote concurrentie, hun status als topclub kwijtraken.

Iedereen kijkt naar Ajax

Zonder Nederlandse voortrekkers is het plan kansloos. Iedereen kijkt daarom naar Ajax. Dat was eerst enthousiast: nu de club tegen de grenzen aanloopt in Nederland, biedt een BeNeLiga meer internationaal perspectief. En kampioen van twee landen, leek Ajax ook mooi.

Maar de clubleiding realiseert zich dat de strategie die ze nu hebben, kampioen worden van Nederland en zo vrijwel zeker zijn van de groepsfase van de Champions League, ook prima werkt. Dat zou in de BeNeLiga lastiger zijn. Daarom hinkt Ajax nu op twee gedachten, stelt een betrokkene.

Het is opmerkelijk genoeg een niet-initiatiefnemer die zich nu het nadrukkelijkst uitspreekt voor het plan: PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser. Die werkte zo’n tien jaar in België, kent veel clubs, en is onder de indruk van de stadions, de steden, de supporters. „Voor mij is een BeNeLiga een feest.”

PEC Zwolle zit nu vast in de middenmoot. „De kans dat we kampioen worden van Nederland, is nul.” Straks zou dat reëel zijn, in de Eredivisie nieuwe stijl. Groot feest in de stad en dan instromen in de BeNeLiga – Visser droomt al hardop. Maar zijn achterban is kritisch. „Zeker mijn harde kern vindt het eigenlijk maar niks”, zegt Visser. „Maar in de voetballerij moeten we durven nieuwe wegen in te slaan.”

Initiatiefnemers Elf clubs namen het initiatief voor de BeNeLiga: Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Utrecht en Vitesse voor Nederland en Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KRC Genk en Standard voor België. Mocht het in stemming worden gebracht, dan is in Nederland een vijf zesde meerderheid van de achttien Eredivisieclubs nodig. Daarnaast moet de Eerste Divisie ook instemmen, net als de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van de KNVB. De BeNeLiga moet bestaan uit de tien beste Nederlandse clubs en de acht beste van België. Dit wordt vastgesteld op basis van de prestaties in de laatste vijf jaar voor de start. De verdeling tien om acht is gebaseerd op het aantal inwoners – 17 miljoen in Nederland, 11 miljoen in België. Er is promotie en degradatie tussen de BeNeLiga en de nationale competities.