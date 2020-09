Ajax wint eenvoudig van RKC: 3-0

Ajax heeft een eenvoudige zege op RKC Waalwijk geboekt. Het duel tussen de nummers 1 en laatst van het vorige afgebroken seizoen in de Eredivisie eindigde zondag in 3-0.

Dusan Tadic, Zakaria Labyad en Lisandro Martínez scoorden in de Johan Cruijff Arena. RKC eindigde het duel met tien man, na een rode kaart voor Luuk Wouters die de doorgebroken Labyad vloerde.

Ajax profiteerde met de winst van de gelijke spelen van AZ en Feyenoord in de tweede speelronde van de Eredivisie. PSV pakte in de 94ste minuut van het duel met FC Emmen nog wel net de winst (2-1).

Feyenoord versus FC Twente

Eerder op de dag heeft Feyenoord in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen genoegen moeten nemen met een gelijkspel. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam tegen FC Twente niet verder dan 1-1. Feyenoord kreeg in de blessuretijd nog wel drie grote kansen op de winnende treffer, maar Steven Berghuis (twee) en invaller Luciano Narsingh verzuimden om hun ploeg te behoeden voor puntenverlies.

De 13.000 supporters van Feyenoord die naar binnen mochten, zagen hun ploeg al snel op achterstand komen. Binnen twee minuten rondde Václav Cerný een flitsende aanval van Twente doeltreffend af. Na een actie van linksbuiten Queensy Menig en een hakje van spits Danilo kon de Tsjech vrij uithalen. Cerny maakte zijn tweede doelpunt in de Eredivisie, zijn eerste voor Twente.

Net als vorige week in de gewonnen openingswedstrijd bij PEC Zwolle (0-2) voetbalde Feyenoord stroef. Orkun Kökcü, die op het middenveld voor de creatieve ideeën moet zorgen, bleef opnieuw onzichtbaar. De aanvallende impulsen moesten vooral komen van de opkomende vleugelverdedigers Lutsharel Geertruida (rechts) en Ridgeciano Haps (links). Zo’n actie van Geertruida leidde na 25 minuten tot de gelijkmaker.

De opgestoomde rechtsback werd in het strafschopgebied onderuit getrokken door Jayden Oosterwolde. Berghuis zag zijn eerste inzet vanaf 11 meter gestopt worden door doelman Joël Drommel, maar de Feyenoorder mocht opnieuw aanleggen omdat hij bij de rebound werd aangetikt. De tweede strafschop schoot Berghuis wel vol overtuiging langs Drommel: 1-1.

Willem II verslaat Heracles

Willem II heeft in eigen huis de eerste overwinning van dit seizoen in de Eredivisie behaald. De Tilburgers wonnen na een sterke openingsfase van de tweede helft met 4-0 van Heracles Almelo en komen net als de Tukkers op 3 punten.

Voor Willem II scoorden Vangelis Pavlidis, Görkem Saglam en John Yeboah in de eerste 7 minuten na rust. Heracles was niet bij machte iets aan de achterstand te doen en zag Yeboah en Pavlidis nog grote kansen op meer treffers missen. In de slotfase bepaalde Pavlidis de eindstand op 4-0.(ANP)