Vertrouw het landsbelang toch maar wel aan Rutte toe

Ook vóór de coronacrisis waren er al tekenen aan de wand. Vorig jaar gebruikten de gevestigde partijen voor het eerst het ‘N-woord’ tijdens de Algemene Beschouwingen. Alleen de Partij voor de Dieren en de SP deden dat al eerder. U weet wel, dat vermaledijde N-woord: neoliberalisme.

In bijna geen enkel ander westers land ging er in de afgelopen tien jaar zoveel neoliberaal beleid doorheen als bij ons onder Rutte. En dat voelen we. Nergens anders in Europa is de onzekerheid zo groot als op de Nederlandse arbeidsmarkt; nergens anders heeft de middenklasse zo weinig kans op een betaalbare huurwoning; door ‘marktwerking’ in de zorg kunnen we in Nederland armoede weer, net als in de negentiende eeuw, aan iemands gebit aflezen; door het leenstelsel is er een nieuw klassenonderscheid tussen zij die schuldenvrij kunnen afstuderen en zij die met een schuldenlast aan hun leven moeten beginnen.

De Brexit heeft, samen met Trump, voor veranderende, geopolitieke verhoudingen gezorgd. China is niet langer de assemblagefabriek waar westerse bedrijven hun hightech-producten ‘outshoren’ (lees: goedkoop in elkaar laten knutselen). Beijing is nu agressief bezig om zelf westerse hightech (bedrijven) over te nemen. En omdat het Amerika van Trump niet langer een betrouwbare partner is, moeten wij dringend gaan nadenken over ‘reshoring’ én over een sterke overheid die onze bedrijven tegen Chinese overnames beschermt. De coronacrisis vervolgens, heeft voor alleen maar meer urgentie gezorgd.

Tegen deze achtergrond moeten we het Nationaal Groeifonds zien; een investeringsfonds van 20 miljard euro dat het kabinet de komende vijf jaar beschikbaar wil stellen voor onderzoek en innovatie. Dat plan wordt ten onrechte door de oppositie aangevallen. Het zou een speeltje voor ambtenaren zijn (50Plus), het klimaat ontbreekt als doelstelling (GroenLinks), etc. Ook de Algemene Rekenkamer en de Raad van State uitten kritiek.

Maar de angst van die laatste is juist de grootste kracht van het fonds. Dat wordt namelijk niet zoals gebruikelijk via ‘bestaande departementale begrotingen’, oftewel via de geïnstitutionaliseerde kruideniersmentaliteit die slechts kijkt naar ‘doelmatigheid’ en ‘houdbaarheid van de financiën’ opgezet.

Ik vind die kritiek achterhaald jargon van technocraten die niet begrijpen wat er op het spel staat.

De oppositie zou juist de moed van Hoekstra en het kabinet moeten waarderen om ondanks weerstand van het geïnstitutionaliseerde oude denken in Nederland, begrotingsdogma’s te trotseren.

We zagen iets dergelijks nog een keer, in de afgelopen week. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) die bij Nieuwsuur zei: „De les is dat we niet meer meteen keihard moeten bezuinigen na een crisis.” Dat is een impliciete erkenning dat het neoliberale programma van Rutte I en II Nederland kwetsbaar heeft gemaakt. Premier en VVD-leider Mark Rutte die tijdens de Algemene Beschouwingen zegt: „Mag ik zeggen dat de zorg géén markt is?” VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tijdens diezelfde beschouwingen: „Ik zal als liberaal, als VVD’er, tegen jullie zeggen: we kunnen in dit mooie land niet zonder een sterke overheid”. Pieter Heerma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (CU) die het woord ‘neoliberalisme’ eindelijk weer in de mond nemen.

Kortom: Als Rutte III in staat is om voortschrijdend inzicht te tonen en radicaal de bakens te verzetten, terwijl de linkse oppositie niet eens afscheid kan nemen van het leenstelsel in hun ‘tegenbegroting’ omdat een van de architecten daarvan nog steeds aan het roer van zijn partij is, snap ik wel dat ‘links’, voor zover dat nog iets betekent, kleiner is dan ooit.

Ik ben de afgelopen tien jaar een grote criticus van de kabinetten-Rutte geweest. Maar ik kan nu alleen maar waardering hebben voor de behendigheid waarmee dit kabinet van koers verandert vanwege het landsbelang.

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 september 2020