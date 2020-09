Van der Breggen wint Giro Rosa voor de derde keer

Anna van der Breggen heeft zaterdag voor de derde keer de Giro Rosa gewonnen. Haar positie kwam zaterdag in de afsluitende negende etappe niet meer in gevaar. De ritzege ging na 109,9 kilometer naar de Française Évita Muzic.

De 30-jarige Van der Breggen nam in de achtste etappe de leiderstrui over van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Donderdag brak Annemiek van Vleuten, die tot dan toe klassementsleider was, haar pols tijdens een valpartij. Hierna moest ze de Giro Rosa moest verlaten.

Van der Breggen won de Ronde van Italië voor vrouwen al in 2015 en 2017. Vorig jaar eindigde ze als tweede achter Van Vleuten. De Zwolse, die volgend jaar na de Olympische Spelen haar loopbaan beëindigt, veroverde vorige maand in Plouay de Europese titel tijdrijden. In Imola gaat ze donderdag op jacht naar de wereldtitel op dat onderdeel, maar geldt ze op het lastige parcours vooral als de favoriet voor de wegrace.

Van der Breggen werd eerder in 2018 in Innsbruck wereldkampioene op de weg. Ze is ook de regerend olympisch kampioene van Rio 2016 en de regerend Nederlands kampioene. In het eindklassement hield Van der Breggen de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo Borghini achter zich. (ANP/NRC)