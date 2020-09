Toetsenbordterreur beteugelen, maar hoe?

De grote opruiingszaak, waar de rechtbank Amsterdam deze week aan begon had dus twee jaar voorbereidingstijd. En het lijkt bij aanvang al een puinhoop. Ik zat er bij, de sfeer was gemoedelijk, de verdachten excuus-bereid, de rechters open en geïnteresseerd. Maar wat was er toch in het Openbaar Ministerie gevaren? Die deden zowel tactisch, strategisch als juridisch werkelijk álles op de meest riskante manier. Voor aanvang stond het OM al op verlies, uitgerekend in de publieke opinie waar het juist winst wilde boeken. De bedoeling was de verbaal losgeslagen burger met taakstraffen te dwingen op sociale media voortaan grenzen in acht te nemen. En niet om het personeels- én vervolgingsbeleid van het OM zélf ter discussie te stellen. Toch gebeurde dat.

Een paar dagen voor aanvang werd met anti-racisme activist Akwasi voor opruiende uitspraken („Ik trap zwarte Piet op z’n gezicht”) een voorwaardelijk sepot overeengekomen, met een proeftijd van een jaar. Waarna sociale media gingen borrelen. Akwasi werd dus niet bestraft en deze doorsnee burgers straks wel? Wat zij met hun reacties op Facebook over een verstoorde Sinterklaasintocht deden, was niet wezenlijk anders dan Akwasi op de Dam. Toch? Willekeur, klassenjustitie, niet uit te leggen, etc. Op sociale media werd de storm aangejaagd door de ‘onthulling’ dat de verantwoordelijk officier in haar vrije tijd het Meldpunt Discriminatie in Amsterdam had helpen besturen. In het bestuur van deze keurige semi-overheidsinstelling zat óók een sympathisant van KOZP, wat de deur meteen dicht deed. Zie je wel. Dubbel spel op het pluche! Waarna de geïntimideerde parketleiding de officier spoorslags pal voor de zitting van de zaak afhaalde. Zij zou de aandacht van de inhoud maar afleiden. Foute timing van het Akwasi sepot, verkeerde taxatie van de publieke opinie, naïviteit over nevenfuncties, paniekerig beschadigen van de eigen officier – op deze smeulende resten nam een nieuwe officier plaats. Om te redden wat er te redden viel.

Onder de filmbeelden van de Amstelveense Sinterklaasintocht met anti-Piet demonstratie uit 2018 waren duizenden seksistische, racistische, dreigende en opruiende reacties geplaatst, die verantwoordelijk journalist Clarice Gargard geheel uit het veld sloegen. Uit haar aangiften werden 200 verdachten geselecteerd. Die groep kreeg het gebruikelijke maatwerk van justitie. Sepot, strafbeschikking, voorwaardelijk sepot – waarna er 25 zich in de rechtszaal moesten verantwoorden. Vermoedelijk om de ernst van hun teksten en het beoogde PR-effect. „Bom erop, dan zijn ze pas echt zwart als roet.” „Waar is die vrachtwagen om erop in te rijden.” „Daar moet je met een AK 47 bij staan.” „Dood hauwen dat volk, met een machinegeweer zijn we ze zo kwijt.” „Neerknallen die hap.” Etc. De officier karakteriseerde het als ‘toetsenbordpogroms’: oproepen tot moord.

Hen werd opruiing ten laste gelegd, het opzettelijk anderen oproepen tot, of inspireren om geweld te plegen. Maar ook alleen dat. Geen discriminatie, haatzaaien of groepsbelediging, waarvan PVV-leider Geert Wilders nog wel werd beschuldigd. Nee, alles op één kaart, die van het aanzetten tot geweld. Meestal schiet het OM uit meer lopen door verwante delicten in bosjes ‘subsidiair’ ten laste te leggen. Valt de rechter niet voor het een, dan misschien voor het andere. Het Hof Den Haag veroordeelde Wilders alleen voor ‘groepsbelediging’ – voor het OM eigenlijk een ‘narrow escape’. Door alleen opruiing ten laste te leggen werd een risico genomen. Veel uitlatingen zouden óók discriminerend of racistisch kunnen zijn. Maar de rechter mag niet buiten de dagvaarding om zelf delicten toevoegen. Als opruiing straks niet bewezen wordt geacht, kan het vrijspraken regenen. Tel uit je winst.

Het tekent het show-gehalte van dit proces. Het gaat hier alleen om het voorkomen van toekomstig geweld, hoezeer sommige uitspraken niet óók haatzaaiend of racistisch zouden zijn. Feitelijk heeft het OM die aspecten geseponeerd. Nu is het dus de vraag of de verdachten begrepen wat ze zeiden, of ze het ook zó wilden zeggen, en beseften dat het openbaar was en er dus ook anderen meeluisteren. Mij leek dat na twee dagen meeluisteren niet bij iedereen evident.

