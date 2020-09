Tijdelijk bestaat zelden bij belasting

Alweer een cadeau voor het grote bedrijfsleven in nieuw pakpapier! We weten nog bitter weinig, maar toch is het plan nu al omstreden. Ik heb het over de ‘Baangerelateerde Investeringskorting’ (BIK). De naam klinkt doorwrocht, maar behalve een paar zinnen in de Miljoenennota weten we niets over deze belastingkorting voor bedrijven.

Het kabinet wil investeringen aanwakkeren door bedrijven in 2021 en 2022 een percentage van hun investeringen te laten aftrekken van de loonbelasting die ze voor hun personeel moeten afdragen. Welke investeringen? Welk percentage? Onbekend. Premier Rutte (VVD) zegt dat alle bedrijven hier recht op krijgen, niet alleen grote. Het hele plan komt pas 5 oktober. Staatssecretaris Vijlbrief (D66) is er nog keihard aan bezig, zei minister Hoekstra (CDA) op Prinsjesdag. Toch weet het kabinet nu al wèl dat de BIK 2 miljard euro per jaar kost, of beter: mag kosten.

Het is dan ook niet gek dat SP, GroenLinks en PvdA tijdens de politieke beschouwingen deze week dit fiscale voordeel bij de lurven grepen. Het kabinet schrapte vanwege de coronacrisis de voor 2021 geplande verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting. Want grote bedrijven helpen die nog steeds winst maken, was een beetje gek, klonk in de coalitie. De coronacrisis is immers een asymmetrische schok: restaurants lijden, terwijl supermarkten profiteren. Maar is deze BIK niet hetzelfde, vroeg de linkse oppositie. De BIK werd vooral bepleit door VNO-NCW. De belangenbehartiger van bedrijven zag dat de verlaging van de winstbelasting politiek moeilijk lag.

De vraag is nu of de BIK een goed idee is. Op zich klinkt de redenering van het kabinet logisch. Investeringen van bedrijven dalen door de crisis. Om de economie te helpen, haalt het kabinet eigen investeringen naar voren. Zou de BIK private investeringen kunnen uitlokken? In theorie kan dat. In de economische modellen van het Centraal Planbureau (CPB) zorgt een verlaging van de sociale premies die bedrijven betalen deels voor meer investeringen en werkgelegenheid. Maar: de vraag is of de kosten (2 miljard) opwegen tegen de baten (banen). En of datgene wat in normale tijden werkt, ook werkt in de onzekere corona-economie.

En dan is er nog het risico op misbruik. Op Prinsjesdag riep het CPB de WIR in herinnering: dat belastingvoordeel voor investeringen werd in 1988 afgeschaft omdat veel bedrijven er „oneigenlijk gebruik” van maakten, aldus het CPB. Toen destijds uitlekte dat de WIR verdween, vroegen hordes bedrijven nog snel de aftrek aan. Dat ging het ‘WIR-weekend’ heten.

De BIK wordt anders, belooft Rutte. Maar ook nu is de kans groot dat bedrijven schuiven met investeringen die ze al wilden doen: bijvoorbeeld van nu naar januari, als de BIK ingaat. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was deze week helder: als de BIK niet doorgaat, dan gaat de vennootschapsbelasting alsnog wèl omlaag. Tja, als er alleen uit die smaken valt te kiezen, zou de BIK de betere optie kunnen zijn.

Maar je kan ook een breder kijken: klopt onze belastingmix? Rutte wees er deze week op dat de lasten voor bedrijven onder dit kabinet met 5 miljard euro stijgen. Maar de langere trend is dat ze zijn gedaald. En tijdelijke belastingverlagingen hebben de neiging permanent te worden, waarschuwde het CPB in een analyse over crisisbeleid. De BIK wordt nu door Vijlbrief snel in elkaar gezet, maar ook deze belastingkorting verdient het om zorgvuldig te worden doorgeploegd vòòr invoering.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 september 2020