President Peru overleeft afzettingsprocedure

De Peruaanse president Martín Vizcarra, die wordt verdacht van corruptie, heeft een afzettingsprocedure overleefd. Een ruime meerderheid van het parlement stemde vrijdagavond (lokale tijd) tegen de afzetting van Vizcarra, melden internationale persbureaus.

Hoewel het parlement vorige week nog voor de afzettingsprocedure stemde, was de verwachting dat Vizcarra de stemming van deze week zou overleven. 32 oppositieleden stemden vóór afzetting, terwijl er 87 voor-stemmen nodig waren. 78 leden stemden tegen en vijftien parlementariërs onthielden zich van stemming.

President Vizcarra zou een relatief onbekende zanger hebben betaald met overheidsgeld om positief over hem te spreken en zingen. Omgerekend ging het om zo’n 40.000 euro. Ook zou hij medewerkers hebben opgedragen te liegen tegen corruptie-onderzoekers. Zelf zei Vizcarra al niet van plan te zijn om op te stappen.

Uit peilingen bleek onlangs dat bijna 80 procent van de bevolking wil dat hij zijn termijn afmaakt. Die duurt in principe tot volgend jaar april, als er verkiezingen worden gehouden Peru. Vixcarra heeft al aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen.

Peru kampt met een sterke recessie vanwege de coronacrisis. Ook is het land relatief zwaar getroffen door de pandemie. Daarnaast is het er op politiek vlak al jaren onrustig. Zo volgde Vizcarra in 2018 de wegens corruptie afgetreden Pedro Pablo Kuczynski op. Ook drie voorgangers van Kuczynski stapten op wegens datzelfde corruptieschandaal, rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Voormalig president Alan García pleegde in april vorig jaar zelfmoord toen de politie hem wilde arresteren voor zijn rol in dat schandaal.