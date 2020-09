Opnieuw honderden demonstranten gearresteerd in Wit-Rusland

Honderden demonstranten zijn zaterdag in Minsk opgepakt tijdens een demonstratie tegen het bewind van president Aleksandr Loekasjenko. Bij de demonstratie waren zeker tweeduizend betogers aanwezig, onder wie voornamelijk vrouwen. Dat meldt persbureau Reuters.

Onder de gearresteerden is de bekende demonstrant Nina Baginskaja. De 73-jarige, die al sinds 1988 de straat op gaat om zich uit te spreken tegen de autoriteiten, kreeg bekendheid omdat ze vorige maand slaags raakte met gewapende politieagenten. Volgens persbureau AFP is ze inmiddels weer vrijgelaten.

Massaal protest

Sinds de presidentsverkiezingen in augustus gaan wekelijks tienduizenden betogers de straat op. Ze eisen het aftreden van Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is. Hierbij gebruiken ordetroepen vaak geweld tegen vreedzame demonstranten. Donderdag maakte de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bekend een onafhankelijk onderzoek te beginnen naar mensenrechtenschendingen in het land sinds de verkiezingen.

Bijna alle prominente leden van de Coördinatieraad zijn inmiddels gearresteerd. Deze raad is ingesteld door de oppositie om te helpen bij de overdracht van de macht. Alleen schrijfster en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj zit niet in hechtenis.