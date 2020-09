Ondanks toename coronabesmettingen gaat India open

De Indiase regering houdt vol dat het land op de goede weg is, omdat het dodental veel lager is dan elders in de wereld. Het sterftecijfer in India is 1,6 procent, waar dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Brazilië 3 procent is. Maar volgens deskundigen zijn deze cijfers vertekend, omdat lang niet alle coronadoden in India de officiële statistieken halen.

Foto Adnan Abidi/Reuters