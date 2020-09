NRC-columnist Carolien Roelants geprezen als Journalist voor de Vrede

Journalist en publicist Carolien Roelants krijgt zaterdag de prijs voor de Journalist voor de Vrede, een onderscheiding die wordt uitgereikt door het Humanistsich Vredesberaad. Die organisatie erkent elke twee jaar een persoon in de Nederlandstalige media die door zijn of haar berichtgeving bijdraagt aan „een cultuur van vrede, geweldloosheid en rechtvaardigheid”.

Als columnist schrijft Roelants (1948) wekelijks over actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten voor NRC. Daarvoor was zij dertig jaar lang redacteur voor de krant, met dezelfde specialisatie. Ze schreef ook meerdere boeken over de regio, zoals het recentst verschenen Dwars door het Midden-Oosten. Roelants is vaker geprezen om haar brede kennis over het Midden-Oosten. Voor de column ‘Dwars’ ontving ze in 2018 de Leon Wecke-prijs voor haar „kritische bijdrage aan het publieke debat over oorlog en vrede”.

Roelants krijgt de prijs zaterdagmiddag in het Stadstheater van Zoetermeer uitgereikt door de vorige winnaar, de Vlaamse journalist en programmamaker Rudi Vranckx. „Door een gedegen onderbouwde weergave van feiten, waarin ook achter liggende oorzaken en de historische context worden belicht, kan bij gedragen worden aan een afgewogen oordeel bij het publiek”, zo luidt de motivatie van het Humanistisch Vredesberaad om het werk van journalisten en publicisten speciale aandacht te geven met de prijs.