Navalny loopt weer door ziekenhuis, ‘lange weg’ naar herstel

Navalny op de trap in het ziekenhuis in Berlijn.

De vergiftigde Russische oppositieleider Aleksej Navalny kan weer lopen. Op zijn Instagram-pagina verscheen zaterdag een foto waarop Navalny een trap afdaalt in het Berlijnse ziekenhuis waar hij verblijft. „Er is een duidelijke weg naar mijn herstel, maar wel een lange”, zegt hij in een tekst bij de foto.

In de update vertelt Navalny over de effecten van de novitsjokvergiftiging die hem vorige maand bijna het leven kostte. Tot „kort geleden” kon Navalny naar eigen zeggen niet praten en geen mensen herkennen. Nu loopt een glas water inschenken uit „op een hele attractie”. Traplopen gaat ook nog niet makkelijk, zegt de activist, omdat zijn benen trillen. Hij zegt echter ook dat hij „alle kans heeft” om weer iemand te worden die „snel door Instagram kan scrollen en zonder aarzeling begrijpt wat hij moet liken”.

Dinsdag gaf Navalny een eerste teken van leven op Instagram. Toen werd een foto van hem geplaatst in zijn ziekenhuisbed, omringd door zijn vrouw en kinderen. Navalny had net weer voor het eerst een hele dag op eigen kracht kunnen ademen, vertelde hij. Zijn woordvoerder liet dezelfde dag weten dat Navalny hoe dan ook terug wil naar Rusland als hij voldoende is hersteld.

Zenuwgif

Zowel Duitse als Zweedse en Franse onderzoekers hebben vastgesteld dat Navalny is vergiftigd met novitsjok, een zeer krachtig zenuwgif dat oorspronkelijk is ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Diezelfde stof werd begin 2018 ingezet tegen de dissident Sergej Skripal en diens dochter, een aanslag die later het werk bleek van de Russische geheime dienst. Het Kremlin ontkent stellig betrokken te zijn bij de vergiftiging van Navalny. De 44-jarige Rus is de grootste criticus van president Vladimir Poetin.

Navalny werd eind augustus onwel tijdens een binnenlandse vlucht boven Siberië. Het toestel maakte een tussenlanding, waarna Navalny in een ziekenhuis in Omsk werd opgenomen. Na getouwtrek tussen het ziekenhuis, de Russische autoriteiten, een ngo en buitenlandse diplomaten mocht Navalny uiteindelijk worden overgevlogen naar Berlijn. Wanneer hij daar uit het ziekenhuis wordt ontslagen, is nog niet duidelijk.