Meer methlabs opgerold, politie signaleert Mexicaanse kartels

De Nederlandse politie stuit de laatste jaren op steeds meer crystalmethlabs. In 2016 ontmantelde de politie één lab, drie jaar later waren dat er al negen. Dit jaar staat de teller op achttien methlaboratioria, meldt het AD zaterdag. De politie vermoedt dat er wordt samengewerkt met Mexicaanse drugskartels.

Crystal meth is een zeer verslavend drug, die veel gevaarlijker is dan bijvoorbeeld xtc of cocaïne. De verkoopprijs is aanzienlijk hoger, waardoor de te behalen winsten ook een stuk groter zijn dan bij bijvoorbeeld xtc. De laboratoria waar crystal meth wordt geproduceerd zijn door het hele land gevonden. „Dit is geen Brabants probleem”, zegt Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche, tegen het AD. „We hebben tot nu toe labs gevonden in negen provincies.”

Verschillende labs zijn mede dankzij het hacken van cryptofoons van het Canadese EncroChat opgerold, waardoor de recherche kon meelezen met miljoenen versleutelde berichten uit de onderwereld. „Het is een gamechanger geweest”, zegt Kraag.

Mexicaanse laboranten

Bij het oprollen van de methlabs worden regelmatig Mexicanen en Colombianen gearresteerd. Die werken hier als laboranten en nemen expertise mee voor de productie van de synthetische drugs. Daarnaast hebben twee kopstukken van het Sinaloa-kartel vorige zomer Nederland bezocht, meldt de politie. Wat de twee hier precies kwamen doen wil de politie niet kwijt, maar dat er een verband is met de productie van crystal meth is zeker.

Kraag zegt in het AD dat Nederland „één van de grootste methproducerende landen ter wereld” kan worden als er niet wordt ingegrepen. Een landelijk team van honderd agenten houdt zich op dit moment bezig met de bestrijding van crystalmethproductie. Kraag en zijn collega’s vrezen dat er een concurrentiestrijd kan ontstaan met Mexico, waar de kartels als uiterst gewelddadig bekend staan. „Het heeft bij ons topprioriteit om dat soort geweld, intimidatie en liquidaties te voorkomen.”

Volgens de politie is het de Mexicanen niet gelukt een voet aan de grond te krijgen in Nederland. Het AD schrijft dat het Nederlandse criminelen zijn die aan de top blijven staan van „de nieuwe methpiramides”. Zij zouden de Mexicanen alleen nodig hebben in het lab.