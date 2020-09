Krijgen de Republikeinen nu weer een hoge rechter?

Op een heikel moment in de Amerikaanse politieke constellatie is Ruth Bader Ginsburg overleden, een van de vier progressieve rechters aan het negenkoppige hoogste gerechtshof. Haar dood, vrijdag op 46 dagen voor de verkiezingen en 107 dagen voor het aantreden van het nieuwe Congres, geeft president Trump de gelegenheid om opnieuw een conservatieve rechter te benoemen – een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften van 2016. De Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell liet enkele uren na het overlijdensbericht weten dat hij geen bezwaar heeft tegen het stemmen over een kandidaat.

Democraten verwezen vrijdag direct naar februari 2016, toen de conservatieve rechter Antonin Scalia stierf. Een maand later kandideerde president Obama Merrick Garland voor de vacature aan het hoogste gerechtshof. De Republikeinse meerderheid in de senaat weigerde de voordracht in behandeling te nemen. De Republikeinse leider Mitch McConnell vond het ongepast dat een president aan het eind van zijn ambtstermijn nog zo’n vérstrekkende benoeming zou doen. ,,Het Amerikaanse volk behoort een stem te hebben in de keuze van zijn rechter aan het Supreme Court. Daarom behoort dit ambt niet te worden vervuld totdat er een nieuwe president is.” McConnell zou later zeggen dat hij trots was op het moment dat hij ,,president Obama in de ogen had gekeken en zei: Meneer de president, u zult deze vacature niet vervullen.”

Nieuwszender NPR meldde dat Bader Ginsburg enkele dagen voor haar overlijden een verklaring had gedicteerd aan haar kleindochter. ,,Mijn vurige wens is dat ik niet zal worden vervangen voordat een nieuwe president is geïnstalleerd.”

Een stevige conservatieve meerderheid

Enkele minuten na de bekendmaking van het overlijden van Bader Ginsburg twitterde de Democratische leider in de senaat, Chuck Schumer, het citaat van McConnell over de stem van het Amerikaanse volk. Als een herinnering? Of als een bezwering? Binnen een uur tekende ABC News van anonieme bronnen op dat president Trump van plan is binnen enkele dagen een kandidaat te nomineren. Even later deed McConnell een verklaring uitgaan met als conclusie: ,,De kandidaat van de president zal een stemming krijgen op de vloer van de Senaat.”

Realpolitiker McConnell voegde daar een redenering aan toe die op de Democraten weinig indruk zal maken, maar die voor Republikeinen het pad effent om over eventuele gêne heen te stappen, om vervolgens voor jaren of zelfs decennia een stevige conservatieve meerderheid aan het hof te hebben. Anders dan Obama destijds heeft Trump wel een meerderheid in de Senaat: 53 Republikeinen tegen 45 Democraten, plus twee onafhankelijke senatoren die doorgaans met de Democraten meestemmen. Voor de benoeming is een enkelvoudige meerderheid nodig.

McConnell schrijft dat Obama in zijn laatste twee jaar als president een lame duck was. In 2014 hadden de Amerikanen immers een Republikeinse meerderheid in de senaat gekozen, die onder leiding van McConnell vrijwel alle voorstellen van de regering blokkeerde. Bij de verkiezingen van 2018 daarentegen, schrijft McConnell, hebben de Amerikanen de Republikeinse meerderheid in de Senaat nog verruimd. ,,Omdat wij hadden gezworen samen te werken met president Trump en zijn agenda te steunen, in het bijzonder zijn voortreffelijke benoemingen voor de federale rechtbanken.”

Bitter gevecht

De opstelling van McConnell maakt de weg vrij voor een ongekende reeks van drie benoemingen aan het hoogste gerechtshof binnen één presidentiële termijn. Op de leeg gehouden zetel van Scalia kon Trump Neil Gorsuch laten benoemen. In plaats van de teruggetreden Anthony Kennedy stelde Trump rechter Brett Kavanaugh aan, die met de kleinst mogelijk meerderheid werd benoemd.

De laatste benoeming zorgde al voor een bitter gevecht in de Senaat, waarbij gematigde Republikeinse senatoren onder een vergrootglas lagen en uiteindelijk geen van hen tegen Kavanaugh stemde. Sommige van diezelfde gematigde Republikeinen zullen opnieuw onder grote druk komen te staan – en dat in een verkiezingsjaar en terwijl veel van hun kiezers in dit opzicht achter Trump staan. De Democraten moeten vier Republikeinen zien los te weken uit de partijrangen, want bij gelijke stemmen mag vicepresident Mike Pence de doorslag geven. Tot nog toe zijn de Democraten er in de afgelopen vier jaar nooit in geslaagd hun politieke tegenstanders uiteen te drijven. Ook bij de impeachment-stemming begin dit jaar hielden de Republikeinen de rijen gesloten.

Dit zou voorlopig wel eens de laatste kans kunnen zijn voor de Republikeinen. De meeste peilingen voor de senaatsverkiezingen, die ook op 3 november worden gehouden, voorspellen verlies voor de Republikeinen en sommige voorzien zelfs een Democratische meerderheid in de senaat.

Over de mogelijke kandidaat voor haar zetel werd direct gespeculeerd in de Amerikaanse media. Twee alweer anonieme bronnen vertelden ABC News dat rechter Amy Coney Barrett favoriet was. Haar naam staat niet op de lijst die president Trump tien dagen geleden presenteerde. In het kader van zijn verkiezingscampagne maakte Trump een lijst met twintig kandidaten voor het hoogste gerechtshof bekend. Daar stonden zittende rechters op, de gebruikelijke bron voor Supreme-Courtkandidaten, maar ook enkele senatoren, onder wie Ted Cruz, Trumps bittere rivaal in de presidentsrace van 2016.