Duizenden betogers eisen in Thailand democratische hervormingen

Tienduizenden betogers zijn zaterdag in Bangkok de straat opgegaan om democratische hervorming te eisen. Ze demonstreren tegen de macht van de koning en eisen het aftreden van premier Prayuth Chan-ocha. Het is een van de grootste demonstraties sinds de coup in 2014 in Thailand, meldt persbureau Reuters. Er zouden volgens schattingen van het persbureau zeker 30.000 demonstranten aanwezig zijn.

De betogers willen met een grondwetswijziging de macht van de koning terugbrengen en bezuinigingen doorvoeren op de koninklijke begroting. „Het land behoort toe aan het volk en niet aan de monarchie”, zeiden demonstranten. Kritiek op het koningshuis is in Thailand bijzonder omdat het strafbaar is om de koning te beledigen. Op majesteitsschennis staat drie tot vijftien jaar celstraf.

Ook eisen de demonstranten nieuwe verkiezingen. Premier Prayuth Chan-ocha werd vorig jaar na omstreden verkiezingen voor een tweede termijn benoemd als premier. Hij had het bestel zo ingericht dat de kans zeer groot was dat hij tot premier verkozen zou worden. De oud-generaal werd in 2014 na een coup door militairen aangesteld als minister-president.

Sinds juli vinden bijna dagelijks demonstraties plaats in Bangkok. Ze komen voort uit een studentenprotest maar krijgen steeds meer steun uit andere delen van de Thaise samenleving.