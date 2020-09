De Jonge verwacht inzet sneltests in november

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) verwacht dat de teststraten van de GGD’s vanaf november ook kunnen gaan werken met sneltests. Die tests moeten helpen bij het oplossen van de huidige capaciteitsproblemen, schrijft de bewindsman vrijdag aan de Tweede Kamer. Het RIVM onderzoekt momenteel of de sneltests betrouwbaar genoeg zijn. De Jonge is „optimistisch” over de uitkomst van dat onderzoek.

Momenteel werken de GGD’s met zogeheten PCR-testen. Die zijn relatief tijdrovend, omdat er tientallen cycli van chemische reacties moeten plaatsvinden bij verschillende temperaturen. Dat kan alleen in een laboratorium en duurt 24 tot 48 uur. In het ideale geval weet de PCR-test 85 procent van de coronabesmettingen te ontdekken.

Lees ook: De onzekerheden na een bezoek aan de coronateststraat

De zogenoemde antigeentesten werken anders: daarbij vindt de chemische reactie plaats bij één temperatuur dus hoeft die niet in het lab te worden gedaan. Daarnaast vergen ze minder testmaterialen, waardoor ze goedkoper zijn, en geven ze al binnen een paar uur een uitslag. Sneltesten stellen de GGD’s in staat „niet alleen meer mensen te gaan testen, maar ze vooral ook vaker te gaan testen”, schrijft De Jonge. „Dit kan veel maatschappelijke winst opleveren.” Het nadeel is wel dat de sneltests minder gevoelig zijn voor corona-infecties.

De Jonge ziet de sneltests als „een goede aanvulling” op het testbeleid. Hij denkt eraan ze getrapt in te voeren: eerst ondergaan mensen dan een antigeentest, en als die positief uitvalt krijgen ze ter controle ook een PCR-test. De minister zegt dat hij zich door het Outbreak Management Team laat adviseren over de inzet van de sneltests. Ook oriënteert hij zich al op de sneltestenmarkt. „Ik wil voorkomen dat Nederland een onvoldoende claim kan doen op de beschikbare sneltesten of er op een te laat moment kan worden geleverd.”

Onder andere TNO is momenteel bezig met de ontwikkeling van een sneltest. Het onderzoeksinstituut gaat binnenkort onderzoeksmonsters die in Amsterdam zijn afgenomen onderwerpen aan zowel een sneltest als een PCR-test. Dan zal blijken of de uitkomsten van de tests voldoende overeen komen.