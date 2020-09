AZ speelt thuis gelijk tegen PEC Zwolle

AZ heeft met één punt genoegen moeten nemen in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen. Het thuisduel met PEC Zwolle eindigde in 1-1.

Clint Leemans scoorde in de 38e minuut met een fraaie uithaal. Myron Boadu maakte voor AZ in de 68e minuut de gelijkmaker. AZ speelde vanaf de zeventiende minuut met tien man na een rode kaart voor aanvaller Calvin Stengs, die met gestrekt been inging op een tegenstander. Later in de wedstrijd kwamen Dean Huiberts en Bram van Polen aan Zwolse kant goed weg na harde charges. Ploeggenoot Thomas Lam moest in de 83e minuut nog wel vertrekken wegens een natrappende beweging.

AZ heeft geen makkelijke week. Dinsdag werd de club in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Dinamo Kiev. Later op de avond speelt nog Vitesse tegen Sparta, PSV tegen Emmen en Fortuna tegen Heerenveen. (ANP)