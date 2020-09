Zelfmedelijden bij Wilders

Ik liep woensdagmiddag door de Amsterdamse Rivierenbuurt toen ik een haveloze man van middelbare leeftijd iets hoorde schreeuwen. Hij leunde met zijn gekromde rug tegen de gevel van een huis.

„Jullie zijn allemaal getikt”, tierde hij. „Iedereen is getikt! En niet een beetje getikt, maar totaal getikt! Iedereen! Getikt! Allemaal! Getikt!” Toen ik hem passeerde, voegde hij er voor de volledigheid aan toe: „U ook! Totaal getikt!” Dat onverwachte vousvoyeren stelde ik zeer op prijs, maar de belangrijkste zin kwam pas toen ik hem voorbij was: „Iedereen is getikt, behalve ik!”

Thuis zocht ik op mijn computer het eerste deel van de Algemene Beschouwingen op dat ik had gemist. Wilders. Woedend. „De verschrikkelijke Marokkanenterreur!” „Nederland is geen rechtsstaat meer!” „Onze rechtsstaat is failliet!” „Rutte is de premier van een intens corrupt land!” „Politici die je een kopje kleiner willen maken, ambtenaren die je haten!” „Veroordeeld door drie dwaallichten!” „Ik wil dat de Nederlandse rechters en officieren van justitie onafhankelijk zijn!”

Niemand deugde, iedereen was getikt en corrupt, behalve… hij.

Je kunt zeggen: niks nieuws onder de brandende zon van Wilders. Misschien dat de kranten daarom volstaan met summiere samenvattingen van zijn tirades. Maar ik bespeur bij hem al langer een vorm van radicalisering die de moeite van het signaleren waard is. In toon en woordkeus is een groeiende verbittering hoorbaar.

Voor het eerst kreeg zijn betoog zelfs iets jankerigs toen het zelfmedelijden met hem op de loop ging. „U heeft mij in de steek gelaten, dat neem ik u kwalijk, de hele Tweede Kamer, behalve de heer Baudet”, klaagde hij. „Waar was u allemaal toen ik terechtstond? Ik had steun verwacht van mijn collega’s (…) Ik ben juridisch vergiftigd en u heeft eraan meegewerkt.”

Hij begint bovendien te koketteren met zijn bedreigingen. Hij benadrukte dat hij nu ook op de dodenlijst van Al-Qaeda staat – en als hij onbeveiligd naar huis zou gaan, zou hij meteen drie kogels in zijn rug krijgen. Ik twijfel niet aan die bedreigingen, maar het is onzuiver om je tegenstanders er in het debat mee monddood te willen maken.

Het moet gezegd dat Jetten, Klaver, Asscher en Segers zich niet lieten intimideren. Jetten vroeg slim: „In welk land zou u dan willen leven?” Toen moest Wilders zijn voorkeur voor premier Orbán van Hongarije verdedigen. „Eigenlijk bent u de Orbán van de Lage Landen”, constateerde Jetten.

Klaver vroeg hem of zijn kiezers zich nu ook niets meer van die corrupte rechters hoefden aan te trekken. Daarmee raakte hij een even gevoelige als belangrijke zenuw, niet alleen van Wilders, maar ook van de rechtsstaat Nederland, die volgens Wilders niet meer bestaat. Zal Wilders zich keren tegen eventuele oproepen tot strafbaar verzet? Wilders gaf geen antwoord, hij reageerde alleen met gescheld: „U bent de grootste hypocriet van dit huis.”

„U krijgt mij nooit klein, ik ben sterker dan u allemaal bij elkaar”, riep Wilders tegen het einde van zijn betoog. Maar hij wilde, daartoe uitgedaagd, niet zeggen met wie hij na de verkiezingen gaat samenwerken. Hij vertelt zijn kiezers liever niet dat hij enkele van die zogenaamd hypocriete partijen nodig heeft om aan de macht te komen. Goddank.