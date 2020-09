‘Wit-Russische grenzen ondanks dreigement nog open’

De grens tussen Wit-Rusland en Polen was vrijdagochtend gewoon nog open. Dat hebben Poolse grenswachten gezegd tegen persbureau Reuters. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko dreigde donderdag de grenzen met Litouwen en Polen te sluiten.

Ook riep Loekasjanko in een toespraak op de grensbewaking met Oekraïne aan te scherpen. Hij zei dat de protesten van de voorbije weken worden aangestuurd door het Westen en dat daarom de grenzen dicht moeten en er meer militaire bewaking bij moet komen. Sommige media melden dat de grensovergangen met Polen en Litouwen al dicht zouden zijn, maar dat is nog niet van officiële zijde bevestigd. Lokeasjenko zei niet over Letland, dat ook grenst aan Wit-Rusland en net als Polen en Litouwen lid is van de NAVO en Europese Unie.

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevičius wijst erop dat Loekasjenko eerder grootse uitspraken deed, waaraan vervolgens geen gevolg werd gegeven. „Ik denk dat we nu ook moeten kijken naar wat dit betekent, of het nu gaat om het sluiten van de grenzen voor goederen of mensen of iets anders”, zei de minister tegenover LRT. Ook met Litouwen lijken de grenzen nog open te zijn.

Ultraorthodoxe Joden doorgelaten

Vrijdag stak een groep van honderden ultraorthodoxe Joden vanuit Wit-Rusland de grens met Oekraïne over. Zij werden daar al twee dagen tegengehouden vanwege coronamaatregelen, maar mochten vrijdag toch doorreizen. De groep is op pelgrimage naar het Oekraïense Oeman om Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, te vieren.

Sinds de verkiezingen van vorige maand ligt Loekasjenko zwaar onder vuur, zowel in eigen land als internationaal. Bij protesten werd grootschalig politiegeweld ingezet en bijna alle prominente leden van de oppositie zijn inmiddels opgepakt of gevlucht. Donderdag lieten zeventien OVSE-landen, waaronder Nederland, weten dat zij een onderzoek instellen naar mensenrechtenschendingen rondom de frauduleuze verkiezingen.