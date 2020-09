‘Wachttijd euthanasieverzoek ggz verdubbeld’

De wachttijd voor een euthanasieverzoek van mensen met een psychische aandoening is opgelopen tot twee jaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019 bij het Expertisecentrum Euthanasie, de vroegere Levenseindekliniek. Dat schrijft Trouw vrijdag.

Het Expertisecentrum luidde een jaar geleden al de noodklok, toen de wachttijd tot één jaar was gestegen. De organisatie heeft momenteel zeven psychiaters in dienst, die de hoeveelheid patiënten nauwelijks aankunnen. Het centrum tracht al langer nieuwe psychiaters aan te trekken, maar is daar tot nog toe niet in geslaagd.

Niet door coronacrisis

De rappe toename van de wachttijd is slechts deels te verklaren door de uitbraak van het coronavirus. Die zou voor maximaal twee van de twaalf maanden aan stijging verantwoordelijk zijn, zegt psychiater Paulan Stärcke tegenover Trouw:

„[O]nze wachtlijst is vooral een signaal dat in de reguliere ggz nog steeds niet vaak serieus gehoor wordt gegeven aan een euthanasieverzoek. Er wordt te vaak naar ons doorverwezen”.

Dat laatste blijkt uit de cijfers. Het Expertisecentrum voerde vorig jaar meer dan zestig keer euthanasie uit bij psychiatrische patiënten. In de reguliere ggz werd zo’n verzoek slechts zesmaal ingewilligd.