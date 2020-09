Waarom Trump niet kan verliezen

Vier jaar terug was ik er zeker van dat Hillary Clinton niet kon verliezen van Donald Trump. De opiniepeilingen stonden riant aan mijn kant. Ook nu weer zijn ze reuze in het voordeel van Trumps uitdager, Joe Biden. Maar ik dek me dit keer al maandenlang in tegen een nieuwe ontnuchtering. Trump en zijn trawanten zullen vast weer een oog in de stopnaald vinden waar ze zich spartelend doorheen wurmen. Met de steun van digitale Russen, verdoezelde virussen, vervalste vaccins, verdwenen postbussen, de krulspelden van Nancy Pelosi, de talkshow-marionetten van Fox News en steeds meer regelrechte neo-Ku Klux Klanners.

Tom Lanoye is schrijver.

Precies daarom is Trump zo’n te duchten act. Clinton noch Biden bespeelt en streelt de eigen achterban zoals the Donald dat kan. De coronacrisis heeft hem, naar eigen zeggen, niet alleen beroofd van ‘zijn’ economie — tot aan de uitbraak van het virus volgens hem uiteraard de allergrootste in de godganse geschiedenis. Covid-19 heeft hem eveneens beroofd van de wederzijdse liefkozingen met zijn fans. Trump speecht niet, hij treedt op. Liefst in een stadion, als eenmans-heavy-metal-band én verbale vaudeville-worstelaar, verwikkeld in een spectaculair gevecht met zichzelf.

Gebakken lucht

Zijn doorzichtige leugens, platte beledigingen en misplaatste grappen, de gebakken lucht waarin hij zijn ego eeuwigdurend frituurt, de maffiose bedreigingen, zijn pronkzucht met rijkdom en libido, zijn manifeste weerzin jegens alles wat hij vreemd of zwak vindt, zijn ranzige knipogen naar babes en dochterlief, alsook zijn razendsnelle omschakeling van jankende Calimero naar brullende Rambo, en weer terug…

Dat alles maakt hem tot de held van zijn electoraat. Hij belichaamt wat zijn aanbidders zouden willen zijn: steenrijk maar vulgair gebleven, wereldberoemd maar zo plat als een analfabete katoenboer, bot en rancuneus als een straatvechter, onvoorspelbaar, en zo ijdel als een modepop met een jurk van kristal en een kapsel van klatergoud.

Dat hij tegelijk op de zenuwen werkt van tegenstanders en journalisten, vormt voor zijn aanhang het bewijs van zijn onfeilbaarheid: ja, dit ís de Wodan van the Culture War. Zijn leugen is geen leugen meer. Het is een aflaat, een tribaal gebed — een litanie van liefde in ruil voor een stem.

Als de pers weer eens een aperte leugen van Trump blootlegt moet ik altijd denken aan wat een oud besje op tv zei over Geert Wilders. „Het klopt misschien niet, wat hij zegt. Maar het is wél waar.”

De veelzeggende top

Gaat Biden over twee maanden Clinton achterna? De vraag is of de brave man tegen die tijd nog kán gaan. Samen met de tachtigjarige Spreker van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi vormt hij niet alleen de veelzeggende top van de Democratische Partij, maar ook de redding van een steeds grotere all American Industry: gezichtsliften, tandprotheses en karrenvrachten botox. Biden glimlacht niet, hij grijnst als een pas ontwaakte Inca-mummie.

Toch wordt hij door de coronacrisis bevoordeeld. Juist omdat hij een groot deel van zijn gezicht mag verbergen achter een mondmasker en een zonnebril. Ook de vele tijdrovende verplaatsingen, de veeleisende mensenmassa’s plus uitputtende handen-schudden-sessies hoeven dit keer niet. Alles mag lekker rustig van huis uit.

Maar mede dankzij dit soort gemakkelijke grappen wordt hij door zijn tegenstanders onderschat. Trump noemt Biden consequent ‘Sleepy Joe’ — een Klaas Vaak die al maanden in een schuilkelder vegeteert op alleen maar het verleden en andermans veren. Terwijl Trump zich eindeloos en energiek uit de naad staat te praten. Daarin schuilt ook slecht verborgen faalangst. Als Biden, de slaapzieke bejaarde, toch al maandenlang alle peilingen domineert — wat zegt dat dan over de gedomineerde? Zo’n sukkel kan ter verdediging hoogstens tegenpruttelen dat die peilingen wel vervalst moéten zijn. En de verkiezingen straks ook.

Ook met de debatten krijgt Trump het nog moeilijk. Hij heeft van zijn tegenstander zo’n ingedutte Methusalem gemaakt dat twee snedige replieken van Biden voldoende zullen zijn om tot overwinnaar te worden gekroond.

Voor het overige moet Biden zo kleurloos mogelijk blijven. Hij is minder de kandidaat van een partij of de vertolker van een programma, dan een distilleerkolf die de veelkoppige onvrede over Trump moet opvangen. Alleen als het onderwerp van deze verkiezingen uitgroeit tot een referendum over the Donald, hebben de Democraten een echte kans om hem te vervangen.

Narcistische natuur

Gezien zijn narcistische natuur zal Trump zelf amper van dat onderwerp afwijken. En hij moét ook elke dag zijn supporterskern blijven paaien en enthousiasmeren. Alleen als zij in groteren getale gaan stemmen dan de tegenpartij, kan hij weer winnen.

Gaat dat ook dit keer lukken? Er zit sleet op de natuurlijke aanhang. Trump is erin geslaagd om militairen en veiligheidsdiensten te schofferen. Vroegere medestanders belagen hem op het internet met populaire attack-filmpjes. Op het vierdaagse congres van de Republikeinen kwamen zo weinig partijtoppers aan het woord, en zoveel van Trumps eigen familieleden en huisvrienden die nog niet in de bak zitten, dat je leek te kijken naar een white trash versie van Keeping Up with the Kardashians.

Misschien heeft reality tv als fenomeen zijn beste tijd gehad en eindigt bijgevolg straks ook de reality soap par excellence — ‘The Trumps in the White House’. Maar vrijwel onmiddellijk zal er een nieuwe serie ontstaan. ‘Trump, Martelaar van het Echte Amerika’.

Hij zal zijn stek pas verlaten na veel processen en na beschuldigingen van vals spel door allerlei elites en hun mainstream media. De dag daarna begint zijn campagne voor de reconquista. Desnoods richt hij zijn eigen Fox News op, zijn eigen Twitter annex Instagram, met zijn familie als hoofdaandeelhouder. In zijn handen wordt alles, ook vaderlandsliefde, een verdienmodel. Dankzij een kerk van hondstrouwe gelovigen, die gesterkt zullen zijn in hun haat en zekerheid van verraad.

Dus maak je borst maar nat, Trumphaters aller landen. Winnen of verliezen, deze zelfgebakken mythe gaat niet ten onder. Hij krijgt in het beste geval een andere verhaallijn. Met even hoge kijkcijfers en even destructieve effecten. Wereldwijd.