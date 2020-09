Waarom toch kozen Britten voor Brexit?

Reizen met Merlin Daleman is ronddolen tot je voeten pijn doen. En dan nog een uur of twee doorlopen. Hier dit donkere steegje in waar het naar urine ruikt? Natuurlijk. Je weet nooit of aan het eind net iets moois, treurigs of geks gebeurt. Dat kan een tiener zijn die joints koopt van een dealer. Of een oudere mevrouw in haar scootmobiel met een Britse vlag op het spatbord. Of een deftig echtpaar met malle hoedjes dat een puntzak chips soldaat maakt.

De afgelopen wilde Brexit-jaren doorkruiste Merlin Daleman de Britse eilanden, van schapenboeren in het Noord-Ierse County Fermanagh tot Poolse pierogi-restaurants in Lincolnshire, van de visveiling in Aberdeenshire tot de uitgestrekte sociale woningbouw rondom de Grenfell Tower in Londen. Vaak reisde ik met hem mee.

Ik wilde als correspondent verhalen maken over het Verenigd Koninkrijk, voor mij een vreemd land dat ik steeds beter leerde kennen. Daleman wilde iets anders. Hij is half Brits, half Nederlands, met roots in de Black Country buiten Birmingham en in Brabant. Daleman wilde begrijpen waarom Britten in 2016 voor de Brexit kozen.

De aanpak van Daleman is intuïtief. Hij kijkt goed, werkt snel met een paar kleine camera’s en natuurlijk licht. Pure straatfotografie. Meestal hebben de mensen die hij fotografeert amper door wat er gebeurt. Als ze hem aanspreken, maakt hij een praatje. Open, ontwapenend, oprecht.

Daleman heeft een feilloos oog voor de grijstinten van de Britse klassenmaatschappij. Zijn beste foto’s verbeelden de ineenzijgende Britse verzorgingsstaat, een belangrijke oorzaak voor de Brexit-stem van 2016. Daar is Daleman op zijn best. Als we in welvarende, keurig aangeharkte delen van het land zijn, zoals een keer in Stratford-upon-Avon, fonkelen zijn ogen minder. Daar ziet Daleman minder het verhaal dan in verlopen kustplaatsjes als Morecambe, Grimsby of Skegness.

De tentoonstelling ‘My Brexit 52/48’ van Merlin Daleman is van zaterdag 19 september tot zondag 14 februari 2021 te zien in Kunsthal Rotterdam.