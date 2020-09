Voor een toetje? Dat is 85 euro

De kurk in mijn nieuwe flesje azijn dient twee doelen. Hij vormt een barrière tussen de kostbare, rinszoete inhoud en de kwade buitenwereld en hij herinnert mij eraan dat ik een Noord-Europese plebejer ben die zuinig moet zijn met zijn échte Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP (extravecchio). De elitairste azijn ter wereld.

De acetaie (azijnmakerijen) benadrukken graag hun deftige wortels. Een vroege versie van het condiment duikt voor het eerst op in een geschrift van een monnik, zeggen ze. Hendrik III zou in 1046 een zilveren flesje met oerbalsamico cadeau gekregen hebben van een Noord-Italiaanse markies. De keizer van Duitsland was zeer in zijn nopjes. En zo zou het nog 943 jaar gaan: balsamico kocht je niet, dat kréég je. Het was namelijk alleen te vinden in de huizen van rijke inwoners van Modena, die het zelf rijpten op zolder. Pas sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt het (onder strenge voorwaarden) verkocht.

„Deze is geschikt voor sla, geroosterde groenten, vlees, vis en kaas”, zegt de azijnverkoper in Modena over een flesje twaalf jaar oude balsamico tradizionale. „Niet voor toetjes!” Hij wijst naar een andere doos met gouden letters: de extravecchio van ten minste vijfentwintig jaar oud. „Die is geschikt voor sla, groenten, vlees, vis, kaas én toetjes.” Het is een overtuigend argument. Als je eenmaal de drempel hebt geslecht om 65 euro te betalen voor honderd milliliter exquise azijn, kunnen die twee tientjes extra er voor het geval van toetjes ook nog wel bij.

Thuisgekomen open ik de doos. Het flesje heeft de bolle vorm die de reglementen voorschrijven voor dit soort azijn. Het is afgesloten met goudkleurig folie (gereserveerd voor azijnen van vijfentwintig jaar en ouder) met een regeringszegel erover. De officieelste azijn die ik ooit heb gezien.

De Trabbiano- en Lambrusco-druiven waar deze azijn van is gemaakt, zijn deels afkomstig uit de gaarden van de acetaia zelf. Ze worden geplet, nog voor de fermentatie begint tot de helft ingekookt en uiteindelijk in de eerste van een reeks houten vaten gegoten. Nog altijd staan die op zolders, zodat de temperatuur met de seizoenen kan schommelen.

De vaten zijn van verschillende houtsoorten gemaakt, in dit geval eik, kastanje, kers, es, moerbei, acacia en tot slot jeneverbes. Na enige tijd gerijpt te zijn, wordt de azijn overgeheveld naar het volgende vat, dat nooit helemaal is leeggemaakt. Omdat een deel van de azijn tijdens de rijping verdampt, zijn steeds kleinere vaatjes nodig. En omdat ieder vat een mengsel van oude azijn en een jongere persing bevat, wordt de minimale leeftijd van het eindresultaat geschat. Dat gebeurt overigens verrassend onwetenschappelijk: die beoordeling is aan een panel van vijf smaakexperts. De inhoud van een flesje is altijd uit één vaatje getapt.

Toch is het meest intimiderende onderdeel van de doos niet het gereguleerde flesje, de gediplomeerde inhoud of de verzegelde gouden dop. Het is de serveerkurk die erbij wordt geleverd. In het midden een glazen pijpje om nauwkeuriger te kunnen schenken, dat op zijn beurt weer afgesloten kan worden met een tweede, kleiner kurkje. Het lijkt er te zijn om me eraan te herinneren dat ik veel heb betaald, maar weinig heb gekocht. „Verspil mij niet”, zegt het kurkje.

Ik kijk wel uit, ik ben keizer Hendrik III niet. Mijn flesje reserveer ik voor de allerbelangrijkste toetjes.

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 september 2020