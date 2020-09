US Open-winnaar Osaka niet naar Roland Garros

Tennisster Naomi Osaka heeft zich met een hamstringblessure afgemeld voor Roland Garros. Dat liet ze vrijdagochtend op social media weten. De afmelding komt nadat de Japanse zondag de US Open won, haar derde grandslamtitel.

Tijdens de US open had Osaka (22) ook al last van haar linkerhamstring en nu komt het toernooi in Parijs te snel. Osaka, de nummer drie op de wereldranglijst, stelt dat ze zich daardoor niet kan voorbereiden op het gravelseizoen.

Naast Osaka komen er ook minder fans naar Roland Garros. Aanvankelijk mochten er 11.500 toeschouwers per dag komen, maar door het oplopende aantal coronabesmettingen in Frankrijk zijn dat er nu 5.000 per dag. Het toernooi, dat eigenlijk in mei en juni gespeeld had moeten worden, werd uitgesteld vanwege de coronapandemie en begint nu op 27 september.