Uiting van bezorgdheid wekt indruk

Zelden raakte een betrekkelijk abstract begrip uit de biologie zo snel ingeburgerd als ‘biodiversiteit’. Dat is vooral te danken aan kranten als Trouw, de Volkskrant en NRC, zo bewijst econoom en milieudeskundige Jan van der Straaten in Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging.

Jan van der Straaten (mmv. Bescherming van biodiversiteit Uitgeverij Pictures Publishers, 312 blz. €39,95 ●●●●●

Hij analyseerde 1.300 artikelen die tussen 1988 en 2018 verschenen in de pers over biodiversiteit. Genoemde kranten wijdden, aldus Van Straaten, „indringende” artikelen aan het verlies van soortenrijkdom in de natuur en schreven hierover „adequaat, volledig en gedetailleerd”, met NRC als „absolute koploper”. Ter vergelijking bestudeerde hij de ledenbladen van Natuurmonumenten en komt tot de harde conclusie „dat Natuurmonumenten geen rol van betekenis” speelde bij het bekendheid geven van dit cruciale begrip. De instantie richt zich liever op softe, onbekommerde „natuurbeleving”.

Nu is Van der Straatens monumentale, rijk geïllustreerde boekwerk meer dan een wedstrijd. Het is een indrukwekkende uiting van bezorgdheid over het „ecologische leed” dat de natuur treft, met de uitstoot van stikstof in de agrarische sector als belangrijkste oorzaak. Vooral het injecteren van mest in de bodem heeft desastreuze gevolgen.

Er bestaat grote kans dat „een miljoen planten- en diersoorten wereldwijd op korte termijn zullen uitsterven”, zoals Van der Straaten uit het rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit (2018) citeert. Zijn boek is grondig en actueel. Hij beseft welke moeilijke rol minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) hierin speelt. In VPRO Zomergasten (16/8) vroeg ze zich eerlijk af: „Had ik het stikstofdossier kunnen voorkomen?” Nu kan al gezegd worden: helaas gaan economische belangen altijd voor op bescherming van biodiversiteit. Van der Straaten schetst een ontluisterend beeld van verzuring, verschraling en ‘verstikstoffing’ van ons landschap. Daarom kan het begrip biodiversiteit niet vaak genoeg aan de orde komen in het openbare debat. Misschien dat er ergens hoop gloort, maar die kans lijkt vervlogen.