Uit zijn neus liep een straaltje bloed

Op het schoolplein in Noorderplassen, de zelfbenoemde villawijk van Almere, had je twee soorten ouders. De egoïsten die in het buitenland op vakantie waren geweest, soms zelfs in een vliegtuig, en de brave sukkels die in Nederland bleven. Jasper en Monique zouden naar Florida gaan met de kinderen. Nu werd het Texel. Met de boot.

Jasper zag meteen hoe je ze kon herkennen. De buitenlandsevakantie-ouders gaven elkaar handen, omhelzingen, tot zoenen op de wangen aan toe – gewoon open en bloot op het schoolplein, alsof het begin maart was, toen ze elkaar hier voor het laatst zagen.

Monique wees de gezinnen aan, stuk voor stuk, ze wist alles. Dexter en Bouchra, de ouders van Nivien en Roman: zij hadden drie weken in Marbella gezeten. Wie ging er nog naar Marbella? En Laurens en Isa, de ouders van Morrison, waren net terug uit Ibiza. De bohemian chic-kleding hadden ze nog aan. Isa een lange bloemenjurk met lichtbruine laarsjes en Laurens een bloemenhemd met korte mouwen, een afgeknipte spijkerbroek en Havaianas. Morrison, in dit geval een meisjesnaam, droeg ook een bloemenjurk.

„O ja”, zei Jasper. „Ibiza. Daar komen nu ook mensen uit Almere.”

Van Monique kreeg hij een tik op zijn achterhoofd. Jasper moest niet steeds met zijn Amsterdamse ogen naar Almere blijven kijken. En hij moest Noorderplassen niet meer beschrijven als een zelfbenoemde villawijk. Ja, er stonden villa’s, maar net zo goed gewone huizen. Die waren wel nieuw en hadden meestal drie verdiepingen. O ja, en hij moest stoppen met Ally zeggen als hij Almere bedoelde. Ally was straattaal en Jasper werd bijna vijftig.

Monique wilde de andere ouders recenseren, alleen werd ze onderbroken door Raymond, de vader van Jesse. Raymond was een plakvader, die maar bleef doorpraten en nooit vrijwillig afscheid nam. Hij kwam gewoon in hun personal space staan.

„Wil je even afstand houden?” vroeg Jasper.

„We zijn toch buiten?” zei Raymond. „Ik geloof sowieso niet in dat hele coronaverhaal.” Hij stelde altijd vragen waarvan je dacht: hoe durf jij dit aan mij te vragen, zo goed kennen we elkaar niet. Zijn openingsvraag was voor Jasper: „Hoe gaat het met je theater?”

„Wat denk je zelf?” vroeg Jasper. „Denk je dat het weer vol zit?”

Jasper zei dat hij ‘een theater deed’. Monique vond dat hij zich theaterdirecteur moest noemen.

„En zit je nog steeds een deel van de week in Amsterdam?” vroeg Raymond. „Bij je theater? En je oudste zoon, Vincent heet hij toch?”

Jasper keek opzij, naar Monique. Hij gaf geen antwoord.

„En jullie jongste zoon?” vroeg Raymond. „Heeft Benjamin een goede zomer gehad? Jesse en hij zitten weer samen in de klas. Groep zes.”

Geen antwoord.

„Wij zijn twee weken in Dubai geweest”, vertelde Raymond. „Jesse heeft genoten.”

„Serieus?” Jasper begon te lachen. „Dubai?”

Weer die elitaire Amsterdamse ogen. Dubai was te simpel voor Jasper, of te vulgair. Monique zei het niet hardop.

„Wat, ga je me shamen?” vroeg Raymond. „Mocht ik van jou niet vliegen?”

„Waarom ben ik een hele zomer in Nederland gebleven?” zei Jasper. „Terwijl jouw zoon het alsnog de klas in kan brengen?”

Raymond zei nog een keer dat hij sowieso niet geloofde in dat hele coronaverhaal.

„Maar jij koos dus vrijwillig voor een vakantie in Dubai?” vroeg Jasper.

Raymond zei dat hij niet verhoord wenste te worden over zijn vakantiebestemming.

„Ik wens niet ondervraagd te worden over mijn leven”, zei Jasper. „En hou wat afstand, man.”

Raymond bleef staan waar hij stond, te dicht op Jasper. „Hoe gaat het met jouw oudste dochter?” vroeg hij aan Monique. „Zit Ava nu in 6vwo?”

Je schreef Ava, maar je hoorde Eva te zeggen, op z’n Amerikaans. Monique verbeterde Raymond niet.

„En kom jij nog een keer voltijds in Almere wonen?” vroeg Raymond aan Jasper. „Of hoe zit dat?”

Monique zag het in slow motion gebeuren. Hoe Jasper, midden op het schoolplein, een vuist van zijn hand maakte. Ze zag de vuist richting Raymonds gezicht gaan en eindigen op zijn neus.

„Jas”, riep ze nog. „Waarom altijd zoveel woede?”

Monique zag hoe Raymond aan zijn neus voelde, daar liep een straaltje bloed uit. En ze zag hoe Jasper zijn telefoon opnam en begon te praten, alsof er niets aan de hand was. „Vincent? Wat? Je wordt afgeperst? Door wie dan? Je bent veertien.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 september 2020