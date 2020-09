Uit de crisis investeren? Het publieke geld van Invest-NL komt lastig los

Wat is het nieuws? Staatsinvesteringsfonds Invest-NL heeft pas 4 miljoen euro uitgekeerd van de 100 miljoen euro die het in april beschikbaar heeft gesteld om jonge techbedrijven door de coronacrisis te loodsen. Ook heeft Invest-NL, in januari gelanceerd om met een vermogen van 1,7 miljard euro de energietransitie én de economie aan te jagen, nog geen reguliere investeringen gedaan.

Volgens ondernemers en investeerders is Invest-NL uiterst voorzichtig en eist het fonds stevige vergoedingen. Dat zou komen door de rendementseisen die Invest-NL van de overheid heeft meegekregen .

Wouter Bos van Invest-NL ontkent dat zijn fonds zoekende is. Volgens Bos zit de pijplijn “ramvol” en verwacht Invest-NL volgende maand een eerste (reguliere) investering aan te kondigen.

Djordy Seelmann had geld nodig. Zijn bedrijf, HousingAnywhere, had net veertig mensen aangenomen toen de omzet plotseling wegviel door corona. De jonge Rotterdamse onderneming runt een online boekingsplatform voor expats en internationale studenten op zoek naar tijdelijke woonruimte. „Die markt stortte in”, zegt Seelmann.

Het internetbedrijf maakte gebruik van de coronasteunregeling NOW om salarissen te betalen, maar dat was niet genoeg. Daarom richtte HousingAnywhere zich tot Invest-NL, het staatsinvesteringsfonds dat sinds april dit jaar overbruggingskredieten beschikbaar stelt voor snelgroeiende technologiebedrijven. Start-ups kunnen voor een klein coronakrediet (COL) van de overheid terecht bij regionale ontwikkelingsfondsen. Voor door de crisis getroffen scale-ups, op zoek naar leningen boven de 2 miljoen, heeft Invest-NL 100 miljoen euro gereserveerd.

De gesprekken verliepen goed, vertelt Seelmann – tot hij de kredietvoorwaarden zag. Het ging om een converteerbare lening (rente: 8 procent), waarbij het krediet dus op een afgesproken moment wordt omgezet in aandelen. Daarbij is de ‘conversieprijs’ cruciaal. Die bepaalt de waarde van het bedrijf én het belang dat de financier verwerft. Invest-NL neemt de prijs die investeerders bij de laatste financieringsronde betaalden als maximum en past daarop een korting toe, staat te lezen in de term sheet in bezit van NRC.

„Met die voorwaarde ga je alleen akkoord als je heel wanhopig bent”, zegt Seelmann. Hij bedankte en koos voor een kleiner maar „veel gunstiger” coronakrediet (2 miljoen euro) via het ontwikkelingsfonds van Zuid-Holland. Fondsdirecteur Wouter Bos van Invest-NL kan „vanwege de vertrouwelijkheid” niet op dit specifieke geval reageren. „Maar uit het feit dat HousingAnywhere uiteindelijk in Zuid Holland terecht kon, mag u afleiden dat wij niet echt nodig waren”, zegt hij.

Insulinepompjes

Door de coronacrisis ging de markt voor venture capital op slot. Samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen stapte Invest-NL in om te voorkomen dat beloftevolle jonge bedrijven „afhankelijk worden van aarzelende durfkapitalisten”, zei Bos in april. Vijf maanden later kunnen de regionale fondsen de vraag nauwelijks aan. Maar Invest-NL verstrekte pas één coronaoverbruggingskrediet: 4 miljoen aan ViCentra, maker van insulinepompjes.

Dat komt omdat de regeling „op alle fronten onaantrekkelijk is voor ondernemers en hun investeerders”, zegt Coen van Duiven van het Amsterdamse investeringsfonds HenQ, dat veel belegt in jonge softwarebedrijven. „Invest-NL zegt: we gaan niet meer betalen dan [de waardering] bij het vorige investeringsrondje. Voor sommige bedrijven was dat twee jaar geleden. Terwijl het spelletje van snelgroeiende bedrijven is dat ze bij ieder financieringsrondje meer waard worden.”

Wouter Bos ziet andere redenen waarom de coronakredieten van Invest-NL nog nauwelijks zijn aangesproken. Durfkapitalisen durven weer te investeren, zegt hij, de markt is alweer van het slot. Bovendien kost beoordeling van „complexe kredietaanvragen” veel tijd. Acht zijn er in behandeling, op „zeer korte termijn” wordt een tweede deal bekendgemaakt. Toch erkent Bos dat strenge voorwaarden van Invest-NL, dat ruim vijftig mensen in dienst heeft, óók reden voor ondernemingen kunnen zijn af te haken. Dat is een „normaal twistpunt” tussen investeerders, ondernemers en hun aandeelhouders, aldus Bos.

Alleen: Invest-NL is geen normale investeerder, noch een bank. Invest-NL is het grootste publieke investeringsfonds van Nederland, met een vermogen van 1,7 miljard euro. Doel: aanjagen van de energietransitie en financieren van kansrijke en maatschappelijk waardevolle scale-ups. „Daar waar private financiers nog niet durven instappen omdat de risico’s te groot zijn, komen wij aan zet”, vatte Bos het eerder samen in NRC.

Invest-NL past zo in de trend van een sturende staat die zich nadrukkelijk profileert als aanjager van de economie. Sinds 2008 zagen in Nederland meer dan twintig publieke investeringsfondsen het licht. Eerder deze maand presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds: 20 miljard euro om het verdienvermogen van Nederlands economie op lange termijn te vergroten.

Cruciaal verschil met Invest-NL: het Groeifonds werkt – anders dan de naam doet vermoeden – met subsidies, een instrument dat juist wat uit de mode was geraakt. Invest-NL daarentegen financiert private projecten of ondernemingen via leningen of participaties. Op die manier komt het geld terug, zo is de gedachte, en kan het opnieuw worden geïnvesteerd. Revolveren heet dat. Een aantrekkelijk concept, lastig in de uitvoering, zo blijkt.

Want niet alleen de coronakredieten liggen nog op de plank. Ook is het – ondanks tweeënhalf jaar voorbereiding, en nu negen maanden in bedrijf – nog altijd wachten op de eerste ‘reguliere’ investering van Invest-NL. En dus klinkt in investerings- en overheidskringen al voorzichtig het verwijt dat het fonds onzichtbaar is. „Met zo’n lange aanloop verwacht je dat ze er direct staan als het fonds open gaat”, zegt, op voorwaarde van anonimiteit, een ambtenaar die al jaren betrokken is bij publieke investeringen.

Ordinaire durfinvesteerder

Ook Melvin Könings van adviesbureau Lysias, die revolverende fondsen adviseert en evalueert, had verwacht dat Invest-NL sneller zou investeren. Volgens hem is het fonds buitengewoon kritisch. „Partijen die aankloppen bij Invest-NL, krijgen de indruk dat het fonds nog strenger is dan een gewone bank”, zegt hij.

Dat heeft volgens Könings alles te maken met de paradoxale opdracht die Invest-NL van het kabinet meekreeg. Het fonds mag marktpartijen niet in de weg lopen, maar moet wél een paar procent rendement maken, naast de maatschappelijke baten die worden verwacht. „Een mission impossible”, zegt Könings. „Gevolg is dat Invest-NL stuurt op zekerheid en zich gedraagt als ‘ordinaire’ venture capitalist”.

Wouter Bos wuift de kritiek weg. „We zitten in de moeilijkste hoek van de business. Als de markt iets niet voor elkaar krijgt, zijn de risico’s groot. Daar moeten we ‘degelijk’ mee omgaan en dat kost tijd.” Maar dat betekent niet dat Invest-NL zoekende is of dat bedrijven het fonds niet weten te vinden, stelt de oud-minister van Financiën.

Bos ziet ruim voldoende projecten en bedrijven die passen bij de strategie van Invest-NL. Nederland kent een tekort aan financiering voor start-ups die naar de volgende fase willen, onder meer in de industrie. Ook vinden investeerders onderdelen van de energietransitie te risicovol, zonder dat een partij als Invest-NL meedoet, aldus Bos. In oktober hoopt Invest-NL de eerste reguliere investering aan te kondigen. Bos: „De pijplijn zit ramvol. We hebben het juist razend druk.”