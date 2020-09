‘Trump of Biden: die uitslag is cruciaal voor Johnsons opstelling richting EU’

De twijfel op het gezicht van Ivan Rogers is zichtbaar. Hij heeft net anderhalf uur een doorwrocht, gepassioneerd en bij vlagen stekelig betoog gehouden over zijn inschatting dat de EU en het Verenigd Koninkrijk eind dit jaar wel eens met ruzie en zonder handelsakkoord uiteen kunnen gaan. Nu wikt Rogers of dit gesprek, via beeldbellen met een aantal Europese journalisten, on the record is.

Dat is niet zijn gebruikelijke modus operandi. Decennialang was Rogers een stem, weliswaar uitgesproken, op de achtergrond. Hij was in de jaren negentig als Britse diplomaat bij de Europese Commissie gestationeerd, als stafchef van Eurocommissaris Leon Brittan. Hij werkte als privésecretaris van Tony Blair, adviseerde David Cameron over zijn Europabeleid, en was de Britse permanente vertegenwoordiger bij de EU van 2013 tot 2017.

Rogers botste met premier Theresa May die zijn kritische ambtsberichten over haar Brexit-strategie beu was. In januari 2017 nam Rogers ontslag. Opeens was de diplomaat van de wandelgangen, de man die een kwart eeuw Britse premiers van dichtbij zag worstelen met Europa, voer voor de tabloids. Dat beviel hem allerminst en als gevolg beperkt hij zijn inbreng in het Brexit-debat tot achtergrondgesprekken en nu en dan een academische lezing.

CV Kritische gezant Ivan Rogers (1960) was al voor zijn loopbaan als diplomaat geïnteresseerd in de gang van zaken op het Europese continent. Na zijn middelbare school deed Rogers een tussenjaar in Duitsland. En na zijn universitaire studie (geschiedenis in Oxford) vervolgde hij zijn opleiding aan een Grande École in Parijs. Als ambtenaar werkte Rogers op het ministerie van Volksgezondheid en Financiën. Hij werd gestationeerd bij de Europese Commissie. Van 2003 tot 2006 was hij de particulier secretaris van premier Tony Blair. Daarna verruilde hij het ministerie voor een aantal banken (Citigroup en Barclays). In 2013 werd Rogers benoemd tot de Britse permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel. Hij trad begin januari 2017 af, nadat botsingen met premier Theresa May en haar naaste adviseurs. In 2019 schreef Rogers 9 Lessons in Brexit, een boekje over het Britse vertrek uit de EU.

Nu wil hij wel in de krant. „Dit moet een keer gezegd worden”, besluit Rogers uiteindelijk.

Volgens de oud-diplomaat waren Johnson en zijn topadviseur Dominic Cummings altijd al van plan om terug te komen op de afspraken die de premier met de EU maakte over de Iers/Noord-Ierse grens. „Na de verkiezingen werd Geoffrey Cox weggestuurd als hoogste juridisch adviseur van de regering en Julian Smith moest weg als minister voor Noord-Ierse zaken. Cox is een serieuze advocaat die onafhankelijk denkt en Smith kreeg lof wegens zijn oprechte betrokkenheid bij Noord-Ierland. Zij werden in december vorig jaar al vervangen door Suella Braverman en Brandon Lewis. Dat zijn meegaande types die bereid zijn links rechts te noemen als Johnson vindt dat links rechts moet zijn.

Zint Johnson al die tijd op een No Deal?

„Boris begon, denk ik, niet als een ware gelovige van No Deal. Johnson en zijn team hadden zichzelf ervan overtuigd dat als zij gingen dreigen met No Deal, de EU zo bang zou worden dat de Britten hun zin zouden krijgen. Dat is niet gebeurd. De hele situatie lijkt een beetje op de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. De treinen met troepen bewegen richting het front, niet per se om te vechten, maar wel om te intimideren. Het probleem is dat het moeilijk is om die spiraal van escalaties tegen te houden. Dominic Cummings was altijd wel voorstander van No Deal. Nu lijkt Johnson formeel in hetzelfde kamp te zijn beland. Ze denken: we gaan weglopen, to hell with it.”

Waarom is No Deal in hun voordeel?

„Cummings is niet dom. Als er wel een deal is, zal dat een mager handelsakkoord zijn dat de Britse economie ook schade toebrengt. Dat kan de regering niet met succes als een overwinning verkopen, want Britse kiezers zullen vanaf januari volgend jaar merken wat de nadelige gevolgen zijn. No Deal levert meer economische schade op, maar de regering kan in ieder geval de schuld op de EU afschuiven. De verdedigingslinie is dan: wij vroegen om een eenvoudig handelsverdrag net als Canada met de EU heeft, maar de EU gunde ons dat niet. Die redenering klopt niet, maar dat maakt niet uit.”

Wat zijn de gevolgen van No Deal?

„Het idee dat beide kanten dan in januari 2021 weer om tafel gaan zitten en opgewekt verder praten over andere opties is niet realistisch. Het zal smerig zijn, met beschuldigingen over en weer. Johnson zal in overdrive gaan. Iedere dag zal er een nieuw verhaal verschijnen over hoe hij weerstand bood tegen de pogingen van het Europese evil empire om het Verenigd Koninkrijk te vernederen.”

En aan Europese kant?

„De EU zal zeggen dat er alles aan gedaan is om tot een deal te komen, maar dat het VK nooit bereid was de automatische gevolgen te aanvaarden van het verlaten van de douane-unie en interne markt. De EU zal zeggen dat de Britten nu maar eerst nuchter moeten worden en als buitenstaander dienen te ervaren hoe moeilijk de wereld is zonder handelsdeal met de EU.”

Uiteindelijk is een harmonieuze Brexit een puzzel die niet te leggen is, weet Rogers. De Britse regering wil afdrijven van de EU om zelfstandig met regels over staatssteun, dierenwelzijn en voedselveiligheid te komen. „Johnson is duidelijk een harde Brexiteer die vindt dat de Britse economie zich halverwege de Atlantische Oceaan dient te bevinden, ergens tussen de EU en de VS in”, zegt Rogers.

Maar de Ierse grens belemmert dat Johnson koers richting de oceaan kan zetten. Even terug naar de basis. Na een burgeroorlog van dertig jaar, zorgden twee dikke pakken papier voor stabiliteit in Noord-Ierland. Het Goedevrijdagakkoord (1998) bracht vrede, en regelde dat de Ierse en Britse regeringen gedeelde voogdij hadden om te zorgen dat de regio rustig blijft. Het Verdrag van Maastricht (1992) had al geregeld dat de Europese binnengrenzen vervielen.

Die combinatie bleek goud waard. Noord-Ierse unionisten waren gerustgesteld want Noord-Ierland bleef Brits grondgebied. Noord-Ierse nationalisten waren tevreden want door de onzichtbare grens konden zij leven alsof het eiland verenigd was. De Brexit-deal die Johnson in de herfst van vorig jaar met de EU sloot, verstoorde dat evenwicht.

Om de grens open te houden, beloofde Johnson dat Noord-Ierland onderdeel kon blijven van de Europese douane-unie. De feitelijke grens kwam in de Ierse Zee te liggen, tussen Liverpool en Belfast. Als gevolg waren unionisten boos en bang: hun navelstreng met de rest van het VK werd doorgeknipt.

Deze maand trachtte Johnson die situatie recht te zetten, via een omstreden wetsvoorstel. Hij schendt de afspraken van vorig jaar en wil het mogelijk maken dat de Britse politiek besluit dat Britse regels (staatssteun, douaneformaliteiten) voorrang hebben. Dat moet de Noord-Ierse unionisten en partijgenoten (voor wie de ondeelbaarheid van het VK belangrijk is) geruststellen.

Maar Johnson heeft nog een motief. „Zo kijkt Johnson naar Noord-Ierland: the tail is wagging the dog”, zegt Rogers. Met andere woorden: de grenskwestie is een bijzaak die niet het ideologische doel van een harde Brexit mag torpederen. Johnson moet onder de gemaakte afspraken over staatssteun en handelsregels uitkomen om af te kunnen drijven naar het midden van de Atlantische Oceaan.

Momenteel zegt Johnson dat hij slechts op chirurgische wijze de gemaakte afspraken over de Ierse grens wil schenden. Het gevaar is echter dat er bij de hardliners bij de Conservatieven een dynamiek ontstaat die straks de hele deal door de versnipperaar wil halen. „Zeker als het idee gaat leven dat de EU te kwader trouw is, kan de European Research Group [de hardliners binnen de fractie, red.] Johnson onder druk zetten om terug te komen op de hele deal”, zegt Rogers. „Dat is zeer gevaarlijk en roekeloos. Dan brengt Johnson vrede en stabiliteit in gevaar.”

‘Cummings wil een cultuurstrijd ontketenen. Hij wil een gevecht met het Hogerhuis, tegen de rechters’

Eveneens berokkent Johnson het Verenigd Koninkrijk dan gigantische reputatieschade en ontketent hij een knetterende ruzie met het ancien régime van de Britse politiek. De vijf Britse oud-premiers die nog in leven zijn, hebben al kritiek geuit op de laatste zetten van Johnson. „Ergens is dat precies wat Cummings wenst. Hij wil een cultuurstrijd ontketenen. Hij wil een gevecht met het Hogerhuis, tegen de rechters.”

Veel zal afhangen van de keuze die Amerikanen op 3 november maken: Trump of Biden? Rogers: „Johnson kan besluiten zijn opties open te houden tot na de verkiezingen. Als Trump herkozen wordt, kan Johnson ervoor kiezen de onderhandelingen met de EU op te blazen en snel een handelsakkoord met de VS te sluiten. Een No Deal en een herverkiezing van Trump riskeren een werkelijke breuk in de westerse wereld. Het VK wordt dan de Amerikaanse invloedssfeer ingezogen. Ik vraag mij af of in EU-hoofdsteden daar voldoende over wordt nagedacht.”

En als Biden wint?

„Als Biden president wordt, is het moeilijker voor Johnson om Amerikaanse bescherming te zoeken. Biden zal de banden met Duitsland en Frankrijk willen herstellen om zo met de EU een China- en Ruslandbeleid te formuleren. Uiteindelijk heeft Johnson laten zien dat hij op dat die momenten snel doorheeft dat hij in een benarde positie zit. Hij kan dan met gigantische snelheid draaien.”

Waar heeft het VK meer invloed: in de armen van de VS of de EU?

„Dat is natuurlijk de grote ironie. De keuze is om dichtbij de EU te blijven en zonder stem relevante handelsregels en productstandaarden over te nemen of tegen Amerika aan te schurken en zonder stem de macht van Washington te ondervinden. Beide opties bieden weinig Britse controle.”

Was het na het referendum onvermijdelijk dat het VK in deze positie terechtkwam?

„Over die vraag denk ik iedere dag na. Voor alle alternatieve routes had Theresa May steun moeten zoeken bij oppositiepartijen. Misschien was haar dat gelukt, maar wellicht hadden de Conservatieven haar dat nooit vergeven. De meeste politici kijken niet verder dan de zondagkranten van die week. Wat gaat Tim Shipman schrijven in The Sunday Times? Dat vragen ze zich af. Als je onderhandelt over complexe zaken moet je nadenken waar je wilt zijn over een paar maanden, wat je einddoel is. Als je uitzoomt, zie je dat het Britse politieke stelsel ontzettend slecht is in nadenken over de langere termijn.”